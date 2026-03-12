Alzate sacó a la luz inédito video de Yeison Jiménez que provocó lágrimas

El pasado 10 de marzo se cumplieron dos meses de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez. Para honrar su memoria, su colega y amigo Alzate sacó a la luz un video inédito grabado tiempo atrás, en el que lo captó infraganti en la cocina de su casa cuando estuvo como invitado.

¿Qué se ve en el video de Yeison Jiménez compartido por Alzate?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alzate sorprendió a su fanaticada al compartir un video inédito de Yeison Jiménez que guardaba en su celular, sin imaginar que con el tiempo se convertiría en un recuerdo invaluable del artista.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En el audiovisual se observa a Yeison en la cocina de la casa de Alzate preparando el desayuno durante una visita que hizo para trabajar en la creación de Mi venganza, canción que ambos grabaron y que terminó convirtiéndose en un éxito musical.

Al darse cuenta de que estaba siendo grabado, Yeison comentó entre risas que lo habían captado infraganti mientras cocinaba. Luego comenzó a cantar parte del tema junto a Alzate y le expresó su deseo de grabarlo juntos.

¿Por qué este video de Yeison Jiménez es tan especial para Alzate?

El cantante comentó que ese mismo día, tras una noche de interacción en la que le enseñó ‘Mi venganza’ en el piano a Yeison Jiménez, el artista le expresó su deseo de grabar la canción junto a él.

“Hay muchos videos que tengo inéditos con Yeison y este me pareció súper especial. ¿Saben por qué? Muchos preguntan sobre la historia de ‘Mi venganza’…”, comentó.

Alzate explicó que guarda varios videos de Yeison Jiménez en su celular que nunca publicó en redes sociales, pero que este en particular tiene un significado especial, pues de ese momento nació el dúo que más adelante se convertiría en un éxito.

“Ese día en mi casa en Miami él me visitó. Estábamos en el piano durante la noche, tomándonos unos whiskicitos, y le mostré por primera vez ‘Mi venganza’ en el piano, cuando aún no era exitosa y nadie la conocía. Se levantó con la canción en la cabeza y se fue a cocinar el desayuno para todos. Me decía: ‘Quiero grabarla contigo’”, recordó.