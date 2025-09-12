Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Barbie colombiana hará de todo por entrar a La casa de los famosos 2026: se tatuó con su familia

La Barbie colombiana aseguró que su vida tuvo un radical cambio y aunque tiene miedo, anhela ser parte de La casa de los famosos Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Barbie colombiana
La Barbie colombiana hará de todo por entrar a La casa de los famosos 2026: se tatuó con su familia | Foto del Canal RCN.

Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como La Barbie colombiana, compartió un reciente clip luego de que se reveló que es aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Qué reveló La Barbie colombiana sobre su estrategia para entrar a La casa de los famosos Colombia 2026?

Sí, lo que en un comienzo fue un rumor, terminó siendo cierto. La influencer paisa anhela convertirse en habitante del reality del Canal RCN y el público es el que lo decidirá a través de votaciones.

Días atrás, La Barbie colombiana asustó porque reveló que su vida estaba corriendo peligro y antes de eso ya tenía una campaña en redes sociales para La casa de los famosos Colombia, pero todo se transformó.

La Barbie colombiana
El nombre de pila de La Barbie colombiana es Tatiana Murillo | Foto del Canal RCN.

No obstante, alcanzó a realizar una cosa: se mandó a hacer un tatuaje junto a su familia para fortalecer a su team y a la vez ratificar que quiere ser parte del formato 24/7.

"Mucho antes de saber que mi vida estaba corriendo peligro, así se veía mi familia, planeando todo estratégicamente para que este nuevo proyecto fuese un éxito", confesó Tatiana Murillo.

¿Por qué La Barbie colombiana se tatuó para entrar a La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora señaló que oficialmente ella y quienes la apoyan son el team Barbie, razón por la que le confió este importante proyecto a un tatuador que le hizo el logo con el que se identifica junto a varias personas de su familia.

"La Barbie colombiana no necesita estrategia ni escándalos ficticios para que me consideren buena candidata para ingresar a La casa de los famosos... Mi familia son lo que me definen en redes sociales, por eso, hoy, oficialmente somos el team Barbie", aseguró.

 

En adición, Murillo lamentó que para la campaña no podrá estar en su tierra antioqueña, sino que lo hará fuera del país porque, como mencionó, teme por su vida.

Pese a esto, añadió que si se le da el proyecto de ser habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ahí estará e hizo la invitación para ingresar a la página web www.lacasadelosfamososcolombia.comy consignar un voto por ella, pues cabe recordar se encuentra compitiendo con otras cinco mujeres y solo una de ellas será la elegida para el reality del Canal RCN.

La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos Colombia 2026 regresa muy pronto | Foto del Canal RCN.
