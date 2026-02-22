Paola Jara y Jessi Uribe confirman la fecha exacta para mostrar la carita de Emilia ¡Fans felices!

Jessi Uribe recientemente hizo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde reveló la duda que más se repite entre sus seguidores sobre cuándo mostrarán el rostro de su bebé.

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no muestran el rostro de su bebé?

La pareja conformada por Jessi Uribe y Paola Jara se ha sumado a la tendencia de otros famosos de no mostrar completamente el rostro de sus hijos debido a la exposición pública.

No es la primera vez que la pareja habla del tema. Hace un tiempo, Paola Jara confesó que aún no se sentía preparada para hacer público el rostro de la bebé.

Sin embargo, en varias de sus publicaciones ha dejado entrever algunos detalles de su carita, aunque nunca de manera completa, debido a la intención de proteger la privacidad de la pequeña y darle un espacio seguro.

En esta ocasión, Jessi Uribe fue directo al responder la pregunta sobre cuándo mostrarán el rostro de su bebé.

Jessi Uribe anuncia el esperado momento en que todos podrán ver el rostro de su hija Emilia. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo mostrarán Jessi Uribe y Paola Jara el rostro de Emilia?

Durante la dinámica en Instagram donde suma millones de seguidores, compartió una imagen del cuerpito de la bebé y explicó que será cuando la bauticen.

Jessi y Paola actualmente están disfrutando de un viaje a la playa, en lo que sería el primer paseo para la bebé.

A través de sus redes sociales, la pareja ha compartido momentos tiernos y detalles de cómo la pequeña la estaría pasando en este viaje.

Jessi Uribe anuncia el esperado momento en que todos podrán ver el rostro de su hija Emilia. (Foto: AFP)

También, a través de sus historias de Instagram, Jessi Uribe ha mostrado a Paola Jara, quien se lleva los elogios de los fanáticos de la pareja tras lucir un traje de pijama pocos meses después de dar a luz.

Hasta el momento, no hay una fecha exacta para mostrar el rostro completo de la bebé, pero los seguidores continúan atentos a cualquier detalle que Paola Jara y Jessi Uribe compartan en sus redes sociales.