Actriz de La Hija del Mariachi reveló la enfermedad con la que comenzó el año: "No me podía ni mover"

¿Qué enfermedad tiene Essined Aponte?

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió que tiene una fuerte gripe que la dejó disfónica y que apenas le ha permitido levantarse de la cama para alimentarse.

Aponte afirmó sentirse mucho mejor que en el fin de año, aunque todavía no se ha recuperado del todo.

Con optimismo, aseguró que no piensa iniciar el 2026 de mala manera y que quiere ponerle la mejor actitud a la complicación médica que atraviesa.

“Me dejó tumbada, yo no me podía ni mover”, expresó Essined Aponte en su publicación.

En medio de su recuperación, la actriz aprovechó el fenómeno mundial que ha sido la serie Stranger Things en Netflix para invitar a sus seguidores a ver La hija del mariachi, que ya se encuentra disponible en la misma plataforma.

Esta producción, estrenada originalmente por el Canal RCN, ha encontrado un nuevo público en el entorno digital.

La llegada de La hija del mariachi a Netflix representa una oportunidad para que nuevas generaciones descubran la historia y para que los seguidores de siempre revivan la emoción de la trama.

Essined Aponte, quien compartió pantalla con figuras como Roberto Romano y Brian Moreno, se ha convertido en un referente de la televisión colombiana gracias a este papel.

La actriz ha mostrado gratitud hacia sus seguidores, quienes han celebrado la inclusión de la novela en el catálogo de la plataforma.

¿Quién es la pareja actual de Essined Aponte?

En lo personal, Essined mantiene una relación con el actor español Emmanuel Esparza, reconocido por su trayectoria en cine y televisión.

Aunque Aponte no ha revelado cuáles serán sus próximos proyectos actorales, sus seguidores esperan verla nuevamente en un papel protagónico que le permita desplegar su talento en una nueva producción.

Por ahora, la actriz se concentra en recuperar su salud y en mantener la energía positiva que la caracteriza.