En la playa y vestida de Mamá Noel, así celebró Karol G la Navidad, ¿estuvo con Feid?

Karol G celebró la Navidad lejos de los planes tradicionales y sorprendió a sus seguidores al mostrarse luciendo un atuendo de Mamá Noel.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Así celebró Karol G la Navidad
Karol G celebró Navidad en la playa. (Foto AFP: Giorgio VIERA)

Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G en el mundo artístico no dejó pasar por desapercibida la fecha de Navidad y les mostró a sus seguidores cómo celebró.

¿Cómo celebró Navidad la cantante Karol G?

La antioqueña aprovechó las festividades decembrinas para desconectarse y celebrar la Navidad lejos del frío, disfrutando del sol, el mar y un ambiente relajado.

A través de su cuenta de Instagram donde supera los 71 millones de seguidores, Karol G publicó varias fotografías luciendo un atuendo alusivo a la época navideña, pero adaptado al clima tropical, lo que generó miles de reacciones en pocas horas.

Karol G se mostró vestida con un look inspirado en Mamá Noel, mostrando una versión relajada y cercana en la playa en donde armó todo un ambiente navideño con árbol de Navidad, guirnaldas y gorros rojos con blanco.

Karol G
Karol G se vistió de Mamá Noel. (AFP: Tommaso Boddi y Chat GPT)

¿Cuáles fueron las fotos de Karol G para Navidad?

Karol G se mostró disfrutando y posando tanto desde la playa en donde lució sonriente y emocionada con su look de Mamá Noel.

La cantante se mostró también dentro del mar en el que lució su traje típico de Navidad y también hasta se mostró usando tacones encima de un flotador.

Junto a las imágenes, la cantante dejó un mensaje de cariño para sus seguidores y también les aseguró que solo le faltó una cosa para que fuera perfecta su celebración, un alimento tradicional en Colombia y más por estas épocas, el buñuelo.

Me faltó una foto de un Buñuelito en esta playa. Los Amo mucho pues … FELIZ NAVIDAD


Más allá del look y el lugar, la Navidad de la artista reflejó una etapa de plenitud personal. Sin entrar en detalles sobre con quién compartió la celebración, Karol G se enfocó en mostrar el disfrute del presente y la gratitud por lo vivido.

¿Karol G celebró Navidad con Feid?

Como era de esperarse estas imágenes de Karol G han provocado miles de reacciones por parte de sus seguidores, quienes la han elogiado por su look, creatividad y estilo de Mamá Noel.

Sin embargo, algunos se han extrañado que Feid no aparezca en estas fotografías, sin embargo, para muchos de sus fanáticos esta es otra prueba que ya no están juntos.

Cabe resaltar que, hasta el momento ninguno de los dos han confirmado ni desmentido los rumores de su ruptura sentimental.

Karol G y Feid en rumores de ruptura

 

