Estos son los países en donde no se celebra o está prohibida la Navidad, ¿cuáles son las razones?

Mientras en Colombia la Navidad se celebra este 24 de diciembre, en otros países del mundo esta festividad no existe o está prohibida.

Juan David Velásquez
Países donde no se celebra la Navidad


El 24 de diciembre es una de las festividades decembrinas más esperadas por los colombianos ya que es sinónimo de reunión familiar, natilla, buñuelos, luces, música y regalos.



Esta celebración que conmemora el nacimiento del Niño Dios en donde las luces, villancicos y celebraciones son protagonistas, en algunos países la Navidad no solo no se festeja, sino que está restringida o prohibida por razones religiosas, políticas o culturales.

En algunos de los lugares que te mencionamos a continuación, las autoridades consideran que la celebración navideña contradice las creencias oficiales del Estado o las normas sociales vigentes, por lo que cualquier manifestación pública relacionada con esta festividad puede acarrear sanciones intramurales o monetarias.

Uno de los casos más conocidos es Arabia Saudita, donde el cristianismo no está permitido de manera pública. Durante años, símbolos como árboles de Navidad, pesebres o gorros de Santa Claus han sido prohibidos en espacios comerciales.

Aunque en tiempos recientes se ha observado cierta flexibilización, las celebraciones públicas siguen estando limitadas.





En Corea del Norte, la Navidad está prohibida porque el régimen promueve un culto político hacia sus líderes, quienes son exaltados como figuras casi divinas. Cualquier festividad religiosa que no esté alineada con la ideología del Estado es considerada una amenaza.

Somalia también ha impuesto restricciones a la Navidad, argumentando que esta celebración no pertenece a la cultura islámica del país. Las autoridades han señalado que festejarla podría generar tensiones religiosas en una nación de mayoría musulmana.

En Brunéi, donde rige una estricta ley islámica, la Navidad solo puede celebrarse en privado y exclusivamente por la comunidad cristiana. Exhibir decoraciones o realizar festejos públicos puede conllevar multas o sanciones legales.

Otros países como Afganistán y algunas regiones de Libia han tenido prohibiciones o fuertes restricciones, principalmente por conflictos internos y la imposición de normas religiosas extremas que no permiten celebraciones distintas al islam.

Navidad




Las sanciones varían según las leyes locales y el nivel de control del Estado. En muchos casos se imponen multas económicas, confiscación de decoraciones y símbolos religiosos, cierre de comercios y detenciones temporales por realizar celebraciones públicas o reuniones no autorizadas.

En contextos con leyes religiosas o regímenes autoritarios más severos, las consecuencias pueden incluir procesos judiciales, interrogatorios y vigilancia constante.

A pesar de estas prohibiciones, en muchos de estos territorios las comunidades cristianas continúan conmemorando la Navidad de manera discreta y privada, manteniendo viva una tradición que, para millones de personas en el mundo, representa un mensaje de paz, unión y esperanza.

