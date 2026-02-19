Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosa celebridad del entretenimiento causa preocupación tras grave infección en su rostro: así luce

Reconocida celebridad del entretenimiento causa preocupación tras grave infección en su rostro con video que salió a la luz.

¿Quién es la famosa celebridad que causa preocupación por su estado de salud? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el nombre de una reconocida exmodelo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras revelar que se encuentra atravesando por un complicado estado de salud tras una infección que tiene en su rostro.

Además, varios allegados y seguidores de la reconocida celebridad que hace parte del entretenimiento digital la han acompañado por el complicado momento por el que está atravesando a causa de la complicación de salud que tiene en su rostro.

¿Quién es la reconocida exmodelo que causa preocupación tras complicaciones en su rostro?

El nombre de Brandi Glanville se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras compartir detalles a causa del complicado momento que está atravesando a nivel emocional a causa de una desfigur#ci#n en su rostro por ciertos implant3s que le pusieron en al pasado.

Así anunció Brandi Glanville su complicación de salud. | Foto: Canal RCN

Así también, Brandi reveló en una entrevista con el medio de comunicación internacional TMZ que atravesó por un complicado momento, pues la revisaron varios especialistas médicos, quienes le expresaron lo siguiente:

“Los míos se habían roto por completo y tenía silicona por todos mis gangli#s linfátic0s. Eso es lo que causó la infección en mi cara, no podía salir porque mis gangli0s estaban obstruid0s. Me quedé en shock, porque eran implantes que había tenido por casi 20 años, parecían bien, se sentían bien, la mamogr#fía decía que estaban bien, hasta que me hice un ultrasonido”, agregó Brandi Glandville.

¿Cuál fue el reciente procedimiento médico al que se sometió Brandi Glanville para reconstruir su rostro?

Es clave mencionar que Brandi Glanville ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas no solo por su participación en el pasado en el famoso reality ‘The Real Housewives of Beverly Hills’, sino que también, por compartir en su cuenta oficial de Instagram el nuevo procedimiento médico al que se enfrentará tras presentar algunas complicaciones en su rostro a causa de unos impl#nt3s rotos.

Así avanza el nuevo procedimiento que se realizó Brandi Glanville. | Foto: Freepik

Recientemente Brando compartió a través de sus redes sociales un video en el que se refleja que está en un centro médico, realizándose un procedimiento de reconstrucción en su rostro para tener una pronta recuperación y retomar con cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.

