Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura aclaró sus intervenciones y mostró el resultado: "tengo ombligo nuevo"

La Segura confirmó cuáles han sido los procedimientos que se ha realizado para mejorar su apariencia física.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
la segura sobre sus intervenciones
La Segura mostró resultados de sus intervenciones/Canal RCN

La influenciadora La Segura aclaró a sus millones de fanáticos las operaciones que se ha realizado para cambiar su físico.

Artículos relacionados

¿Qué procedimientos se ha realizo La Segura recientemente?

La creadora de contenido activó la herramienta de preguntas a través de sus historias en cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, y allí la cuestionaron sobre sus cambios físicos.

la segura sobre sus cambios fisicos

La caleña decidió aclarar las intervenciones que tiene para aquellos seguidores que no han estado tan pendientes de su proceso.

"Tengo operada hasta la conciencia y los sentimientos. Tengo lipo en todo el cu*rpo, tengo nuevo ombligo, tengo lipo en los brazos, tengo reconstrucción en los glúte*s, que de eso no quedó nada porque toda la grasita lastimosamente se me fue, pero bueno, estamos bien", señaló.

Asimismo, mostró los resultados y dejó ver hasta su cicatriz, la cual indicó que se ha cuidado bastante bien, por lo que le se está sanando correctamente.

"Me está quedando hermosa porque yo tomo de todo, colágeno, me aplico cremas, me hago de todo", agregó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas a los cambios de La Segura?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por lo bien que se ve luego de sus intervenciones y donde le agradecieron por ser tan sincera y honesta con sus procedimientos para cambiar su físico.

la segura sobre intervenciones

Por ahora, la influenciadora sigue despejando inquietudes a sus fanáticos en redes sociales sobre su vida profesional y personal, detallando que parte de su ausencia en redes sociales se ha debido a que estaba de mudanza, pues junto con su esposo Ignacio Baladán decidieron buscar otro lugar para vivir un poco más amplio.

Artículos relacionados

Asimismo, sigue demostrando cómo va con su etapa de maternidad tras la llegada de su hijo Luca, quien suele acaparar todas las miradas cada vez que lo muestran en redes sociales.

De igual manera, ha mencionado que está realizando un nuevo proyecto, con el que espera seguir cautivando a sus millones de admiradores que tanto les gusta ver sus publicaciones de humor, tips de belleza, estilo de vida y más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera revela curiosa experiencia de su embarazo Influencers

Isabella Ladera revela la curiosa experiencia que ha vivido durante su segundo embarazo

Isabella Ladera sorprende en redes sociales al revelar detalles acerca de la rutina que tiene su bebé en el vientre.

Karina García y Kris R Karina García

Karina García sacó risas tras respuesta a fan que confesó su amor por Kris R

La influenciadora Karina García reaccionó a seguidora que le reveló su amor por el artista Kris R.

Violeta Bergonzi habla de la enfermedad crónica de su madre Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se conmovió al hablar sobre la enfermedad que padece su madre: "quiero verla feliz"

Violeta Bergonzi abrió su corazón en Mujeres Sin Filtro para hablar sobre la enfermedad que padece su madre y contar cómo la ha marcado.

Lo más superlike

¡Luto en redes! Falleció reconocida abuelita que fue tendencia tras viral frase: ‘apaga la vela’ Talento internacional

Falleció reconocida abuelita que fue tendencia tras viral frase: ‘apaga la vela’: así se confirmó

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse la desafortunada muerte de famosa abuelita que fue tendencia.

Manuela Gómez se molestó con ciertas actitudes de Beba con Jay Torres al ser casada: esto dijo La casa de los famosos

Manuela Gómez se molestó con ciertas actitudes de Beba con Jay Torres al ser casada: esto dijo

Equipo de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Equipo de Yeison Jiménez conmovió tras dedicarle amorosas palabras

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología