La Segura aclaró sus intervenciones y mostró el resultado: "tengo ombligo nuevo"

La influenciadora La Segura aclaró a sus millones de fanáticos las operaciones que se ha realizado para cambiar su físico.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

¿Qué procedimientos se ha realizo La Segura recientemente?

La creadora de contenido activó la herramienta de preguntas a través de sus historias en cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, y allí la cuestionaron sobre sus cambios físicos.

La caleña decidió aclarar las intervenciones que tiene para aquellos seguidores que no han estado tan pendientes de su proceso.

"Tengo operada hasta la conciencia y los sentimientos. Tengo lipo en todo el cu*rpo, tengo nuevo ombligo, tengo lipo en los brazos, tengo reconstrucción en los glúte*s, que de eso no quedó nada porque toda la grasita lastimosamente se me fue, pero bueno, estamos bien", señaló.

Asimismo, mostró los resultados y dejó ver hasta su cicatriz, la cual indicó que se ha cuidado bastante bien, por lo que le se está sanando correctamente.

"Me está quedando hermosa porque yo tomo de todo, colágeno, me aplico cremas, me hago de todo", agregó.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así lucía Beba antes de realizarse procedimiento estético en su rostro, ¿qué se hizo?

¿Cómo reaccionaron los internautas a los cambios de La Segura?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por lo bien que se ve luego de sus intervenciones y donde le agradecieron por ser tan sincera y honesta con sus procedimientos para cambiar su físico.

Por ahora, la influenciadora sigue despejando inquietudes a sus fanáticos en redes sociales sobre su vida profesional y personal, detallando que parte de su ausencia en redes sociales se ha debido a que estaba de mudanza, pues junto con su esposo Ignacio Baladán decidieron buscar otro lugar para vivir un poco más amplio.

Artículos relacionados Omar Murillo Koral Costa reveló por qué se separó de Omar Murillo y se pronunció sobre su orientación

Asimismo, sigue demostrando cómo va con su etapa de maternidad tras la llegada de su hijo Luca, quien suele acaparar todas las miradas cada vez que lo muestran en redes sociales.

De igual manera, ha mencionado que está realizando un nuevo proyecto, con el que espera seguir cautivando a sus millones de admiradores que tanto les gusta ver sus publicaciones de humor, tips de belleza, estilo de vida y más.