Alexa Torrex sacó un huevo en pleno posicionamiento y se despachó contra Campania: "tibio"

Alexa Torrex nuevamente causó revuelo en los posicionamientos al protagonizar fuerte enfrentamiento con Campanita.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Campanita y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex se le posicionó a Campanita en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Como en cada domingo previo a la eliminación, se llevó a cabo el posicionamiento, un espacio en los participantes que no están en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia, deben ponerse frente a los que pueden salir y expresarles los motivos por los que quieren que abandonne la competencia

¿Por qué Alexa Torrex le sacó un huevo a Campanita durante el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia?

Campanita, como líder de la semana, fue el primero en pasar al frente, por lo que eligió a Alexa Torrex para hacer su respectivo posicionamiento y hacerle saber su deseo de que sea ella la elegida por el público como la eliminada, esto, teniendo en cuenta los desacuerdos que han tenido ambos en los últimos días.

Al recibir este posicionamiento, una vez más la cucuteña sorprendió al llamar a Alejandro Estrada para que le hiciera llegar un curioso elemento, pues, fiel a su estilo y como ya lo ha realizado en anteriores oportunidades, esta vez, sacó un huevo para hacer una comparación con Campanita, ya que segundos después fue contundente al llamarlo 'huevo tibio'.

¿Por qué Alexa Torrex llamó 'Huevo Tibio' a Campanita en La casa de los famosos Colombia?

Tras compararlo con un 'huevo tibio', la participante expuso ante todos las razones por las que lo denominó de esta manera, pues en su opinión, es una persona falsa, hipócrita y carece de criterio para jugar, además de darle la razón a quienes en el pasado se han referido a él como una persona de no confiar.

Como era de esperarse, el momento generó tensión entre ambos participantes, pues con los ánimos elevados, se dijeron algunos verdades y quedó claro que entre los dos, posiblemente no haya una buena relación en los próximos días.

Cabe señalar que, en un principio esta discordia surgió debido a que Campanita usó su ventaja como líder para enviar directamente a la placa de nominados, decisión que fue duramente cuestionada por miembros del equipo tormenta y también por el público.

