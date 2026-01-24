Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid brilló en el Fashion Week de París y un detalle de su look habría sido dedicado a Karol G tras ruptura

Feid llamó la atención en el Fashion Week de París con un detalle de su look que hizo a fans vincularlo con Karol G tras su ruptura.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Feid dejó ver en el Paris Fashion Week con un detalle en su atuendo que aún sigue vinculado con Karol G. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Feid dio un giro en la moda al participar en el desfile de Willy Chavarria durante el Paris Fashion Week. Sin embargo, un detalle de su atuendo llamó la atención de sus seguidores, quienes creen que estaría vinculado con Karol G tras su supuesta ruptura.

¿Qué detalle del look de Feid en el Paris Fashion Week relacionaron sus fans con Karol G tras su supuesta ruptura?

Las redes sociales están llenas de comentarios sobre la supuesta ruptura de los cantantes colombianos Feid y Karol G, luego de que el portal estadounidense TMZ informara que fuentes cercanas a los artistas habrían confirmado que terminaron en buenos términos.

Feid y Karol G, cantantes colombianos
Feid y Karol G habrían terminado su relación según el portal TMZ. (Foto: Mike Coppola/Getty Images/AFP)

Aunque ninguno de los cantantes ha confirmado públicamente el fin de su relación, diversos acontecimientos han alimentado los rumores sobre su posible separación.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se niegan a creerlo y, durante la participación de Feid en el Paris Fashion Week, notaron un detalle en su outfit: una camisa color rosa que, según ellos, podría ser una señal de que aún mantiene vivo su noviazgo con Karol G.

¿Qué dijeron en redes sobre la camisa rosa que Feid usó en el Paris Fashion Week y su posible relación con Karol G?

El artista que interpretó 'Interlude' durante el desfile apareció luciendo un traje completamente negro, combinado con una camisa rosa y un look con la cabeza totalmente rapada, lo que llevó a miles de sus seguidores a afirmar que el hecho de que el antioqueño haya usado este color indicaría que su relación con 'La Bichota' sigue más que viva.

Esto se relaciona con que, en algún momento de su carrera musical, la artista colombiana Carolina Giraldo incorporó el color rosa como parte de su sello personal, un detalle que sus fans no pasaron por alto.

Saben qué significa el rosa? Díganme que sí, POR FAVOR, no quiero hacerme ideas erróneas", "Fíjate que trae el rosa" y "Nosotros sabemos qué significa ese rosita", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Feid y Karol G?

Feid y Karol G mantuvieron una relación amorosa de aproximadamente tres años. Comenzaron a salir oficialmente en 2023, tras ser vistos juntos y confirmar públicamente su romance, luego de varios rumores y apariciones compartidas desde 2021.

La pareja continuó su historia hasta que, en 2026, se confirmó que habían terminado su relación de manera discreta y amistosa, luego de que no se les viera juntos en redes sociales ni en eventos durante varios meses de 2025.

Feid y Karol G, cantantes colombianos
Feid y Karol G compartieron un noviazgo que duró tres años. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
