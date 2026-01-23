¿Feid estaría saliendo con alguien y por eso se filtró su ruptura con Karol G?: esto se dice

Desde septiembre de 2025, surgieron los rumores de que Karol G y Feid habían terminado su relación, luego de que dejaran de publicar cosas juntos y, de hecho, desde que se evidenció que ninguno de los dos interactuaba en las redes sociales del otro.

De acuerdo con lo que se pudo investigar por medio de sus cuentas de Instagram, es que justo dejaron de darse like a mediados de agosto y confidencialmente, días después, nacieron las especulaciones de su ruptura.

Los fanáticos de los artistas conservaban la fe de que ellos siguieran juntos y que su silencio se tratara solo de su privacidad, sin embargo, en los últimos días, estas ilusiones llegaron a su fin.

¿Cómo se confirmó que Karol G y Feid terminaron?

A través de un artículo de TMZ, el medio reveló que luego de tres años de noviazgo, Karol G y Feid habrían terminado su relación en términos amistosos; según la información publicada, fuentes cercanas de los colombianos fueron quienes informaron y hablaron de este tema.

Vinculan a Feid con nuevos rumores tras confirmarse su ruptura con Karol G. (AFP/ Hector Vivas - AFP/ Tommaso Boddi)

Esta noticia se conoció el pasado lunes 19 de enero y desde entonces, los artistas han sido tendencia en redes sociales, en donde muchos de sus fanáticos lamentaron esta ruptura, pues se creía que iban bien y que su noviazgo era muy estable.

Aunque por meses se ha hablado del miso tema, ni Carolina y ni Salomón han salido públicamente a desmentir o confirmar esta información.

¿Feid estaría saliendo con alguien más tras su ruptura con Karol G?

Luego de confirmarse que Karol G y Feid terminaron su noviazgo, según el artículo de TMZ, han surgido muchas más especulaciones, como, por ejemplo, que el cantante ya estás saliendo con alguien más.

Esto se dice sobre la vida amorosa de Feid tras su ruptura con Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil)

De acuerdo con periodistas internacionales, los dos paisas decidieron filtrar la noticia para que así, Feid pudiera continuar con su vida amorosa y no se especulara sobre una supuesta infidelidad, mientras que Karol sigue enfocada en la música.

Todo esto son solo teorías, pues a Salomón no se le ha visto con nadie y, de hecho, él, como Carolina, siguen enfocados en sus proyectos y eso es lo que han dejado ver en sus redes sociales.

Por ahora, solo queda esperar que pase el tiempo, pues, así como el inicio de su noviazgo fue un misterio y con el tiempo lo revelaron, puede que con su ruptura pase lo mismo.