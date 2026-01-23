Erika Farfán revela a quién se parece realmente su hijo y sorprende al decir que no es a Gregorio Pernía

La modelo Erika Farfán y actual esposa del actor Gregorio Pernía ha dejado ver a sus seguidores con una emotiva imagen a quién realmente se parece su último hijo.

¿Qué imagen publicó Erika Farfán para mostrar a quién se parece realmente su hijo?

A través de sus redes sociales, donde suma más de quinientos mil seguidores, Erika Farfán conmovió a sus fans al compartir una foto de su hijo menor, Gregorio Junior, junto al abuelo materno, con la que dejó en evidencia el gran parecido entre ambos, desmintiendo a quienes creían que el niño se parecía al actor cucuteño.

Esposa de Gregorio Pernía sorprendió al asegurar que su hijo no se parece al actor. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Según explicó Erika, decidió hacerlo porque desde el nacimiento del pequeño, ocurrido el pasado 18 de noviembre en Estados Unidos, varios seguidores comentaban que era idéntico al intérprete de 'La Hija del Mariachi'.

Para los que dicen que el bebé se parece a Gregorio, aquí está el bb con el abuelo. ¿Uds. dirán? Los leo", escribió.

Como era de esperarse, varios de los seguidores no dudaron en comentar y hasta el propio actor reaccionó.

¿Cómo reaccionó Gregorio Pernía a la imagen donde su esposa dice que su hijo se parece al abuelo?

El actor, de 55 años, también sorprendió a sus seguidores al reaccionar de forma discreta a la publicación. Sin decir una sola palabra, se limitó a repostear la imagen en su cuenta personal.

Este gesto dejó entrever que su esposa tenía razón, tal como ella misma señaló en la descripción, al afirmar que le iba ganando tres puntos a cero.

Marcador: Erika 3- Gregorio 0 🤣🤣🤣", dijo.

Erika hizo reír a sus seguidores al revelar que su bebé se parece más a su padre que a Gregorio Pernía. (Foto: Canal RCN)

¿Cuántos hijos tiene el actor Gregorio Pernía?

El actor colombiano Gregorio Pernía es padre de seis hijos, fruto de diferentes etapas de su vida personal. A lo largo de los años, el artista ha hablado con franqueza sobre su rol como papá y el vínculo cercano que procura mantener con cada uno de ellos, dejando claro que la familia ocupa un lugar central en su vida.

A esta historia se suma el nacimiento reciente de su hijo menor, con el que Gregorio se convirtió en padre por sexta vez.

La llegada del bebé fue celebrada tanto por el actor como por sus seguidores, quienes han sido testigos de esta nueva etapa familiar que él ha compartido abiertamente en redes sociales.