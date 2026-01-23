Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Erika Farfán revela a quién se parece realmente su hijo y sorprende al decir que no es a Gregorio Pernía

Erika Farfán explicó que, ante la confusión por el parecido de su hijo con Gregorio Pernía, decidió mostrar a quién se parece realmente.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Esposa de Gregorio Pernía sorprende al revelar a quién se parece su hijo menor
Erika Farfán reveló a sus fans a quién realmente se parece Gregorio Junior, su hijo. (Foto izquierda: Frazer Harrison/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

La modelo Erika Farfán y actual esposa del actor Gregorio Pernía ha dejado ver a sus seguidores con una emotiva imagen a quién realmente se parece su último hijo.

Artículos relacionados

¿Qué imagen publicó Erika Farfán para mostrar a quién se parece realmente su hijo?

A través de sus redes sociales, donde suma más de quinientos mil seguidores, Erika Farfán conmovió a sus fans al compartir una foto de su hijo menor, Gregorio Junior, junto al abuelo materno, con la que dejó en evidencia el gran parecido entre ambos, desmintiendo a quienes creían que el niño se parecía al actor cucuteño.

Gregorio Pernía, actor colombiano
Esposa de Gregorio Pernía sorprendió al asegurar que su hijo no se parece al actor. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Según explicó Erika, decidió hacerlo porque desde el nacimiento del pequeño, ocurrido el pasado 18 de noviembre en Estados Unidos, varios seguidores comentaban que era idéntico al intérprete de 'La Hija del Mariachi'.

Para los que dicen que el bebé se parece a Gregorio, aquí está el bb con el abuelo. ¿Uds. dirán? Los leo", escribió.

Como era de esperarse, varios de los seguidores no dudaron en comentar y hasta el propio actor reaccionó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Gregorio Pernía a la imagen donde su esposa dice que su hijo se parece al abuelo?

El actor, de 55 años, también sorprendió a sus seguidores al reaccionar de forma discreta a la publicación. Sin decir una sola palabra, se limitó a repostear la imagen en su cuenta personal.

Este gesto dejó entrever que su esposa tenía razón, tal como ella misma señaló en la descripción, al afirmar que le iba ganando tres puntos a cero.

Marcador: Erika 3- Gregorio 0 🤣🤣🤣", dijo.

Gregorio Pernía, actor colombiano, junto a uno de sus hijos y actual esposa
Erika hizo reír a sus seguidores al revelar que su bebé se parece más a su padre que a Gregorio Pernía. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuántos hijos tiene el actor Gregorio Pernía?

El actor colombiano Gregorio Pernía es padre de seis hijos, fruto de diferentes etapas de su vida personal. A lo largo de los años, el artista ha hablado con franqueza sobre su rol como papá y el vínculo cercano que procura mantener con cada uno de ellos, dejando claro que la familia ocupa un lugar central en su vida.

A esta historia se suma el nacimiento reciente de su hijo menor, con el que Gregorio se convirtió en padre por sexta vez.

La llegada del bebé fue celebrada tanto por el actor como por sus seguidores, quienes han sido testigos de esta nueva etapa familiar que él ha compartido abiertamente en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

carla giraldo y marcelo cezan en la casa de los famosos Carla Giraldo

La razón de las ausencias de Marcelo Cezán y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia

Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo se seguirán ausentando en La casa de los famosos Colombia.

Karina García dejó gran huella en La casa de los famosos. Karina García

Karina García recordó su participación en La casa de los famosos con emotivas palabras: “Nostalgia”

Karina García reaccionó a la publicación de un seguidor que le dijo que extrañaba verla en La casa de los famosos.

Critican a Cris Valencia por cantar canciones de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

¿Cris Valencia se convierte en el sucesor de Yeison Jiménez?: esto ha hecho

Cris Valencia generó gran revuelo en redes sociales al revelar su interés de seguir los pasos de Yeison Jiménez y sí que lo está cumpliendo.

Lo más superlike

Alejandro Estrada arremete contra Beba en plena dinámica en La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

Alejandro Estrada confronta a Beba sin filtros en el banquillo de los famosos: “y luego llorar”

Alejandro Estrada fue directo contra Beba en el banquillo tras recientes roces en La casa de los famosos Colombia 3.

Bless sobre su paternidad Blessd

Blessd reveló cómo se enteró que iba a ser papá, entre otros detalles

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo