Gregorio Pernía enternece al mostrar cómo vive la paternidad a los 55 años: "Una conexión especial"

Gregorio Pernía comparte un tierno momento con su hijo menor, mostrando la entrega y emoción de su nueva paternidad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Gregorio Pernía enternece.
Gregorio Pernía enternece al mostrar como baña a su recién nacido. (Foto del bebé Freepik) (Foto de Gregorio Pernía Canal RCN)

El actor Gregorio Pernía enterneció al mostrar como baña a su pequeño hijo Gregorio Jr.

Gregorio Pernía es papá.
Gregorio Pernía es papá a los 55 años. (Foto Canal RCN)

¿Cómo vive su paternidad el actor Gregorio Pernía?

En el video se le puede ver a Gregorio en una ducha bañando de manera cuidadosa a su hijo y asegurando que hay una conexión especial entre ambos.

El video generó una ola de comentarios que resaltan el buen momento de Gregorio y algunos dicen que le ha sentado muy bien el ser papá de nuevo a sus 55 años.

Los mensajes de sus seguidores coincidieron en que el actor luce más tranquilo, feliz y con una energía renovada.

El hijo de Gregorio nació en noviembre del año pasado y es producto de su relación con Erika Farfán.

La pareja está junta desde 2007 y tienen otros dos hijos: Luna del Mar y Valentino.

Ambos han mostrado lo contentos que están en esta nueva etapa y comparten cada nueva experiencia que viven junto al pequeño.

“Una conexión bonita”, escribió Gregorio Pernía en su publicación.

¿En qué proyecto actoral está actualmente Gregorio Pernía?

Gregorio fue participante de MasterChef Celebrity, donde se destacó no solo por sus habilidades culinarias, sino también por su carisma frente a las cámaras.

Aunque no llegó a la final, dejó huella por la manera en que compartía anécdotas personales y mostraba un lado distinto al del actor que muchos conocían en la televisión.

Además, fue actor de la producción del Canal RCN Hasta que la plata nos separe, en la novela hace el papel de Luciano Valenzuela.

Un personaje que le permitió demostrar su versatilidad actoral y consolidar su trayectoria en la televisión colombiana.

Su carrera ha estado marcada por personajes memorables en telenovelas como "La hija del mariachi”, donde demostró su capacidad para adaptarse a distintos géneros y estilos narrativos.

Actualmente el actor está en grabaciones de la segunda parte de una serie de la que ya hizo parte en el 2008.

Gregorio Pernía tiene tres hijos.
Gregorio Pernía tiene tres hijos con Erika Farfán. (Foto Canal RCN)
