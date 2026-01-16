La Segura reveló los motivos por los que no se casará por la iglesia con Ignacio Baladán; esto dijo

La creadora de contenido La Segura causó furor al hablar sobre los planes que tiene para su boda por la iglesia con el uruguayo Ignacio Baladán.

La Segura sorprendió al revelar que su boda por la iglesia queda aplazada para el otro año. (Foto Canal RCN)

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, una seguidora le preguntó sobre su boda con Ignacio.

¿Cuándo será la boda por la iglesia de La Segura e Ignacio Baladán?

La Segura expresó que ella se casó por lo civil con Baladán cuando se enteró que estaba embarazada de baby Lucca.

La influenciadora contó que quisieron formalizar la unión de esa forma pero que también quieren unirse por la iglesia.

La Segura dijo que no se quería casar mientras estuviera embarazada y que quiere estar en las mejores condiciones en esa fecha para poder disfrutar de la fiesta como se merece.

La creadora confesó que tenía la boda planeada para este año, pero la llegada de Lucca y la oportunidad de enfocarse en el proyecto más grande e importantes de sus vidas cambió las prioridades.

La pareja decidió dedicar todas sus energías y presupuesto a construir el patrimonio de su hijo, dejando la boda para más adelante.

Ninguno de los dos ve problema en esperar hasta el próximo año, cuando el panorama esté más despejado y puedan celebrar con tranquilidad.

“Yo preñada no me caso por la iglesia”, expresó La Segura en su publicación.

¿Por qué La Segura no se expresó sobre la muerte del cantante Yeison Jiménez?

En la misma dinámica de preguntas, La Segura también habló sobre un tema que generó curiosidad entre sus seguidores: la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez.

La creadora explicó que no se había pronunciado porque no tenía una relación cercana con el artista.

Según relató, solo se cruzaron una vez en un ámbito laboral y no quiso publicar nada por tendencia o por figurar.

Para ella, expresarse en redes sociales debe tener un sentido genuino y no responder a la presión de la opinión pública.

Con este anuncio, los seguidores de La Segura esperan que la boda por la iglesia sí pueda realizarse el próximo año y que sea por todo lo alto.