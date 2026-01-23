Karol G rompe el silencio tras confirmarse su ruptura con Feid: esto hizo

El pasado lunes 19 de enero, el medio internacional TMZ confirmó que Karol G y Feid le habían puesto fin a su relación, luego de tres años de noviazgo. De acuerdo con su información, fuentes cercanas a los artistas revelaron que terminaron de manera amistosa.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Testigo del accidente de Yeison Jiménez reveló el curioso objeto que encontró en el lugar

Recordemos que, desde septiembre de 2025, nacieron los rumores sobre esta posible ruptura, pero en ese entonces, ninguno de los cantantes salió a mencionar una palabra sobre el tema, pero sí dieron señales de lo que estaba pasando en ese entonces.

¿Cuáles fueron las señales confusas que revelaron Karol G y Feid sobre su ruptura?

Desde que empezaron las especualciones de que Karol G y Feid habrían terminado, sus seguidores y la opinión publica le pusieron la lupa a todo lo que ellos hacían, decían y publicaban.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Por eso es que muchos se dieron cuenta que, al parecer, ya no seguían juntos, ya que desde agosto dejaron de interactuar en sus redes sociales, ya no dejaban comentarios ni likes en las publicaciones del otro.

Además, hubo eventos en los que Carolina no llegó junto a Salomón y por supuesto, esto, para muchos era una prueba obvia de que ya no estarían juntos.

Este fue el gesto de Karol G tras confirmarse su ruptura con Feid. (AFP/ Mike Coppola)

Por otro lado, cada uno daba ciertas señales que parecía que aun estaban vinculados, por ejemplo, Feid posteaba fotos con el número 13, el favorito de Karol G; mientras que ella, dejaba rastros en TikTok, usando los mismos emojis que el cantante.

Artículos relacionados Karol G ¿Feid estaría saliendo con alguien y por eso se filtró su ruptura con Karol G?: esto se dice

¿Cómo confirmó Karol G que sí habría terminado con Feid?

Tras ser tendencia en todas las redes sociales debido a su ruptura, Karol G actuó y dejó evidencia que la noticia podría ser cierta, ya que dejó de seguir a Feid en TikTok, pues era al único que seguí a en esa red social.

Karol G envía señales claras tras confirmarse el fin de su relación con Feid. (AFP/ JAIME SALDARRIAGA)

Hace algunos meses, cuando ella al parecer ya lo habría dejado de seguir, causó un gran revuelo y hasta lo volvió a seguir, pero ahora, como la noticia de TMZ lo contó todo sobre su relación, al parecer, ya no tendrían nada que esconder.

De hecho, hasta hay especulaciones de que ellos mismos habrían filtrado la noticia de su ruptura, pero esto son solo supuestos.

En cuanto a Instagram, los dos cantantes todavía se siguen y esperar si lo seguirán haciendo.