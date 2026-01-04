Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, conmueve con foto de sus hijos junto al cantante

Lily Díaz, hija del icónico cantante vallenato Diomedes Díaz, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una emotiva postal que generó todo tipo de reacciones. La influenciadora llevó a sus pequeños hijos a visitar la estatua del artista, ubicada en Valledupar.

¿Cuál fue el emotivo momento que Lily Díaz vivió con sus hijos y Diomedes Díaz?

Por medio de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lily Díaz compartió un emotivo momento junto a sus tres hijos, Emmanuel, Ana Lucía y Elías.

Lily Díaz enternece las redes con imagen de sus hijos recordando a Diomedes Díaz. (Foto Canal RCN).

En las fotografías se puede ver a los menores posando con una gran sonrisa junto a la estatua en honor al cantante Diomedes Díaz, ubicada en la entrada al río Guatapurí, cerca del parque La Provincia, en Valledupar.

“Emma y Elías con el abuelo. Mi Lu”, escribió Lily Díaz junto a las imágenes, que llamaron la atención de los internautas por la nostalgia que despertaron, pues vale la pena destacar que ‘El cacique de la junta’ es una de las leyendas de la música vallenata en Colombia y aún después de su muerte continúa inspirando a las nuevas generaciones.

¿Cómo reaccionaron las redes a la foto de los hijos de Lily Díaz junto a Diomedes?

Como era de esperarse, la publicación de Lily Díaz generó múltiples reacciones entre los internautas, quienes destacaron la carga emocional del momento y la forma en que el recuerdo de Diomedes Díaz sigue vivo a través de su familia.

De esta manera, varios internautas comentaron frases como “qué foto tan hermosa, se siente el amor y el recuerdo”, “no se puede evitar la emoción al ver a los niños junto a Diomedes”, y “el Cacique sigue vivo en el corazón de su familia”.

La foto de Lily Díaz que emocionó a todos al mostrar a sus hijos junto a Diomedes. (Foto Canal RCN).

Otros internautas escribieron “se me aguaron los ojos, qué momento tan especial”, “así se mantiene vivo el legado”, dejando claro que la publicación logró tocar fibras entre quienes siguen al cantante aún después de su muerte.