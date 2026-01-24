Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón tildó de cobarde a Eidevin López por decisión que tomó en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra Eidevin López por una decisión que tomó en La casa de los famosos Colombia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón y Eidevin López
Yina Calderón arremetió contra Eidevin López por decisión que tomó en el reality. (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón volvió como invitada al programa de Canal RCN ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, donde no se guardó nada y calificó de "cobarde" a Eidevin López por una decisión que tomó dentro del reality.

Artículos relacionados

¿Por qué catalogó Yina Calderón de "cobarde" a Eidevin López?

La creadora de contenido huilense se encontraba dialogando con los presentadores de este espacio de La casa, Roberto Velásquez y Néstor Parra, cuando en directo observó que el influenciador valduparense usó el quinto poder que se ganó y mandar a la placa a Alexa Torres.

Yina Calderón y Eidevin López
Yina Calderón se fue en contra de Eidevin López por nominar a Alexa Torres. (Fotos: Canal RCN)

Al ver lo que sucedía, Yina expresó en un tono molesto que estuvo mal la acción que tuvo el costeño y manifestó que había traicionado a su cuarto 'Tormenta', pues recordemos que Alexa hace parte de este.

Es un cobarde, le tiene miedo a los del otro cuarto. Perdóneme que le diga, pero es la verdad, por qué no nominó a un Valentino, a un Nicolás", dijo

Acto seguido, la empresaria pidió mirando a la cámara que sacaran a Eidevin tras considerar que había cometido un error con dicho poder que se ganó.

Artículos relacionados

¿Qué poder se ganó Eidevin López en La casa de los famosos Colombia 3?

En el transcurso de la semana, el teléfono que fue instalado en una dinámica de "congelados" por El Jefe, ha sonado en repetidas ocasiones y le ha dado diversos poderes a los habitantes.

Eidevin logró contestar la llamada y obtener el quinto poder que le permitiría nominar a alguno de sus compañeros, usándolo contra Torres, argumentando que no le gustó que, apenas se lo ganó, ella se le acercara comentándole lo que debía hacer.

Esto rápidamente generó un rifirrafe entre ambos famosos y, a su vez, una fuerte tensión dentro de la casa.

Eidevin López y Alexa Torres
Eidevin López mandó a placa a Alexa Torres tras ganarse el poder de la nominación. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quiénes se encuentran dentro de la placa de eliminados de la segunda semana de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras una semana llena de poderes y beneficios, la placa de nominados tuvo drásticos cambios; varios famosos salieron de ella y otros ingresaron, por lo que hasta el momento las celebridades en riesgo de salir este domingo son:

  • Alexa Torres
  • Mariana Zapata
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cindy Ávila, mejor conocida en redes como la Toxi Costeña La toxi costeña

La Toxi Costeña debutará en importante proyecto de comedia y así lo dio a conocer a sus seguidores

La Toxi Costeña sorprendió a sus seguidores al anunciar su debut en un nuevo proyecto de comedia. ¿De qué se trata?

Shakira junto a sus hijos Milán y Sasha Shakira

Así fue el cumpleaños de Milán, el hijo de Shakira: ¿Piqué estuvo presente?

Shakira sorprendió a sus seguidores al revelar los detalles de la celebración del cumpleaños de su hijo Milán, pero ¿Piqué estuvo presente?

Yina Calderón dijo a sus fans que se reunirá con varios de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón anuncia reunión con exparticipantes de La casa de los famosos Colombia: ¿cuál es el motivo?

Yina Calderón confirmó a sus seguidores que se reunirá con exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y reveló el motivo.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta, influencer y youtuber colombiano Nicolás Arrieta

Él es el famoso padre de Nicolás Arrieta que pocos de sus seguidores conocían

El famoso padre de Nicolás Arrieta ha llamado la atención en redes, por ser una figura destacada del país que pocos conocían.

Bad Bunny

Bad Bunny sorprende en Medellín con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo