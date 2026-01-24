Yina Calderón tildó de cobarde a Eidevin López por decisión que tomó en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón volvió como invitada al programa de Canal RCN ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, donde no se guardó nada y calificó de "cobarde" a Eidevin López por una decisión que tomó dentro del reality.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jenny López reveló cuál fue la desgarradora petición que le hizo la esposa de Yeison Jiménez en su velorio

¿Por qué catalogó Yina Calderón de "cobarde" a Eidevin López?

La creadora de contenido huilense se encontraba dialogando con los presentadores de este espacio de La casa, Roberto Velásquez y Néstor Parra, cuando en directo observó que el influenciador valduparense usó el quinto poder que se ganó y mandar a la placa a Alexa Torres.

Yina Calderón se fue en contra de Eidevin López por nominar a Alexa Torres. (Fotos: Canal RCN)

Al ver lo que sucedía, Yina expresó en un tono molesto que estuvo mal la acción que tuvo el costeño y manifestó que había traicionado a su cuarto 'Tormenta', pues recordemos que Alexa hace parte de este.

Es un cobarde, le tiene miedo a los del otro cuarto. Perdóneme que le diga, pero es la verdad, por qué no nominó a un Valentino, a un Nicolás", dijo

Acto seguido, la empresaria pidió mirando a la cámara que sacaran a Eidevin tras considerar que había cometido un error con dicho poder que se ganó.

¿Qué poder se ganó Eidevin López en La casa de los famosos Colombia 3?

En el transcurso de la semana, el teléfono que fue instalado en una dinámica de "congelados" por El Jefe, ha sonado en repetidas ocasiones y le ha dado diversos poderes a los habitantes.

Eidevin logró contestar la llamada y obtener el quinto poder que le permitiría nominar a alguno de sus compañeros, usándolo contra Torres, argumentando que no le gustó que, apenas se lo ganó, ella se le acercara comentándole lo que debía hacer.

Esto rápidamente generó un rifirrafe entre ambos famosos y, a su vez, una fuerte tensión dentro de la casa.

Eidevin López mandó a placa a Alexa Torres tras ganarse el poder de la nominación. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón anuncia reunión con exparticipantes de La casa de los famosos Colombia: ¿cuál es el motivo?

¿Quiénes se encuentran dentro de la placa de eliminados de la segunda semana de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras una semana llena de poderes y beneficios, la placa de nominados tuvo drásticos cambios; varios famosos salieron de ella y otros ingresaron, por lo que hasta el momento las celebridades en riesgo de salir este domingo son: