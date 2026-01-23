Eidevin nominó a Alexa y tuvieron fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos: "falso"

El influenciador Eidevin López contestó el teléfono en La casa de los famosos Colombia, el cual fue instalado por dos hombres en el primer 'Congelado' que se hizo en el programa hace algunos días, obteniendo el quinto de los siete poderes que trae este habitante.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Testigo del accidente de Yeison Jiménez reveló el curioso objeto que encontró en el lugar

¿Qué poder se ganó Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Este viernes 23 de enero en horas de la mañana sonó el teléfono y el creador de contenido Eidevin López fue quien decidió contestarlo luego de haber estado durante varias horas cerca de este esperando la oportunidad creyendo que obtendría el poder de la salvación, pero obtuvo el poder de la nominación.

La modelo Sofía Jaramillo iba pasando por el lado y ella también lo alcanzó al tiempo, pero el influenciador fue quien eligió obtener la llamada.

El Jefe le indicó que su decisión la debía tomar durante la gala de la jornada de 'Beneficio y Castigo'.

Su reacción no fue la mejor, pues se cuestionó el hecho de haber contestado la llamada, pues no quería nominar a nadie.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

¿Cómo utilizó el poder del intercambio Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

En la gala, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaron a Eidevin López cómo quería usar su poder, a lo que respondió que luego de mucho pensarlo y analizarlo decidió enviar a placa a Alexa.

Señaló que decidió hacerlo porque es con la persona que menos comparte y porque no le gustó que apenas se ganara el poder se le acercara comentándole lo que debía hacer.

Alexa no tardó en reaccionar y le mencionó lo traicionada que se sentía al respecto.

"Eres un falso, desleal y lo tengas claro y presente y la otra semana vamos a ver y no te sugerí nada", le expresó Alexa.

Eidevin le respondió que no considera que es así y terminaron discutieron fuertemente, donde Alexa le recalcó que habían hecho un pacto de cuarto, pero este le señaló que muchos lo habían roto.

Es importante señalar que, todavía quedan dos poderes más del teléfono, el sábado tendrá el poder de otorgar la salvación y el domingo el poder del veto para la siguiente prueba del líder.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

Para conocer todo lo que pasa en La casa de los famosos Colombia recuerda conectarte todas las noches a las galas y 24/7 por la pantalla y la aplicación del Canal RCN.