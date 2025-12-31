Shakira se sinceró sobre su 2025 e hizo una gran revelación: “Encontré el mejor refugio”

El 2025 ha sido un año de gran renacer a nivel profesional para Shakira. La barranquillera rompió marcas y varios récords gracias a su tour mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, el cual la llevó a distintos rincones del continente americano.

‘La reina de las caderas’ volvió a cantar en vivo en su país natal tras varios años de no hacerlo, con presentaciones en Bogotá, Cali, Medellín y, por supuesto, Barranquilla.

Otros países como Argentina, Brasil, México, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay también acogieron a la colombiana y la trataron como una verdadera estrella, confirmando su gran vigencia en la industria musical.

¿Cuál fue la reflexión de Shakira en sus redes sociales sobre lo que vivió en este 2025?

Pues bien, ‘Shak’ compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde le agradeció a sus fans y se mostró feliz por el enorme respaldo que tuvo en América Latina a lo largo de su World Tour.

“Durante este año aprendí que vale más procurar la paz que perseguir obsesivamente la felicidad. Que es mejor agradecer a la vida lo poco o mucho que tenemos, que quejarnos por aquello que nos falta”, expresó en la primera parte de su mensaje. Este año también aprendí a respirar, y encontré dentro de mí el mejor refugio, donde ahora puedo descansar del ruido externo. Conocí el disfrute de la propia compañía, tanto como la de amigos sinceros, y ahora más que nunca sé que escuchando el sonido de sus risas y sus consejos se viven los mejores momentos”, agregó.

La cantautora de 48 años expresó que para el próximo año espera que “cultivemos aún más nuestros dones espirituales para poder disfrutar de los materiales. Que el nuevo año nos encuentre siendo amables con nosotros mismos, aceptándonos incondicionalmente y felicitándonos por nuestros pequeños logros”.



A propósito del 2026, se esperan nuevas presentaciones de la colombiana, ahora en Europa o incluso Asia, tras el éxito dejado en América Latina y Estados Unidos. Su equipo de trabajo no ha confirmado fechas, pero sería cuestión de tiempo para que eso pase.

Shakira destacó que este año aprendió a amar a quienes, incluso, le han hecho daño. Foto: AFP - Juan Mabromata

¿Cómo reaccionó Shakira ante el beso que le dio un fanático en pleno concierto?

En una de sus últimas presentaciones del 2025, ‘Shak’ cantó en el Hard Rock Live de Hollywood, donde vivió una situación bastante particular con uno de los espectadores que había asistido a su show.

Como es costumbre, Shakira se dirigió a un sector del escenario para estar más cerca de sus fanáticos. El momento fue aprovechado por un hombre que se grabó mientras le daba un gran beso en la mejilla a la cantante.

Pese a que la situación podría generar incomodidad, la barranquillera mantuvo la calma y cantó por unos instantes más antes de alejarse del sujeto, quien, seguramente, quedó feliz por haber tenido tan cerca a la artista.

Ya en otros lugares, Shakira ha vivido situaciones peculiares con sus fans. En Chile y Uruguay le halaron el cabello, lo que provocó cierto malestar en ella.