¿Shakira recibirá el Año Nuevo desde España con sus hijos?: Esto se sabe

Shakira sorprendió en redes luego de anunciar su regreso a España para la celebración de Año Nuevo. La barranquillera anunció que se trata de un momento clave en el que se reencontrará con un capítulo importante de su carrera y su vida personal.

¿Por qué Shakira regresa a España en Año Nuevo?

Shakira vivió en España hasta 2023, cuando decidió mudarse a Miami tras su separación de Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha. Desde entonces, su vínculo con España se había reducido a asuntos legales y fiscales, que culminaron luego de rendir su testimonio y llegar a un acuerdo con las autoridades.

La cantante regresa para participar en un especial televisivo de Nochevieja, lo que representa un reencuentro con una etapa importante de su carrera profesional. Según afirma, este regreso no solo implica volver a un país clave en su trayectoria, sino también reconectar con momentos significativos de su historia artística.

“Volver a la televisión española es reencontrarse con una parte de mi historia y de mi carrera”.

Shakira vuelve a España en Año Nuevo / (Foto de AFP)

¿Con quién cantará Shakira en Nochevieja?

El especial de Nochevieja contará con Shakira como figura principal, además de la participación de otros artistas como: La Oreja de Van Gogh, Nicki Nicole, Amaia y Lola Indigo. La presentación de la barranquillera se originará desde Miami y será transmitida en España, permitiendo que el público vea su actuación en directo desde la distancia.

Shakira dará show de Nochevieja / (Foto de AFP)

Los fans han demostrado su interés por la presentación de la Barranquillera, destacando que se preparan para repasar los éxitos y momentos más recordados de la historia de la cantante.

¿Dónde celebrará Shakira la llegada del 2026?

Tras el anuncio de su show en España, las redes se llenaron de publicaciones que afirmaban que Shakira podría pasar el Año Nuevo en este país. Sin embargo, dado que su presentación se realizará de manera virtual, hay quienes consideran que es probable que la cantante celebre la llegada del 2026 en Miami.

Shakira celebrará la llegada del 2026 con sus seres queridos / (Foto de AFP)

Hasta el momento, la artista no ha confirmado de manera oficial dónde celebrará la llegada del Año Nuevo 2026. Sin embargo, ha señalado que planea pasar estas fechas junto a sus hijos y sus seres más cercanos, estableciendo como prioridad la tranquilidad y la paz que busca en este tipo de celebraciones.