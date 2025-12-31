Jessica Cediel habló del duelo que enfrenta tras la muerte de su padre: "la vida te cambia"

Luego de la muerte de su padre, Alfonso Cediel, Jessica Cediel se pronunció en redes sociales con un mensaje en el que reflexionó sobre el proceso de duelo y los cambios que este genera en la vida.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre cómo enfrenta la muerte de su padre?

A través de una historia publicada en sus redes sociales, Jessica Cediel compartió una emotiva reflexión mediante la cual dejo ver como vive el proceso de luto tras el fallecimiento de su padre. La presentadora no dudó en expresar que existen momentos para los que la vida no prepara.

En su mensaje, afirmó que después de este tipo de vivencias, la vida cambia completamente y se vive un antes y un después. Según afirma, se trata de un proceso que le ha permitido mirar todo con una perspectiva distinta y asumir nuevas formas de entender lo que sucede a su alrededor.

Cediel también señaló que, por ahora, su decisión es darle tiempo al tiempo y apoyarse en la fe para encontrar fortaleza. En el mensaje, pidió misericordia y acompañamiento espiritual para quienes atraviesan un vacío tras la pérdida de un ser querido, reconociendo que es un proceso que duele y requiere aceptación.

¿De qué falleció el padre de Jessica Cediel?

El padre de Jessica Cediel, Alfonso Cediel, falleció el pasado 20 de diciembre de 2025. Aunque la presentadora describió su partida como inesperada en los últimos momentos, se conoció que durante varios años enfrentó el Parkinson, una enfermedad degenerativa que lo mantuvo bajo cuidados especiales y en centros especializados.

Jessica había sido abierta en diferentes momentos sobre el estado de salud de su padre y el acompañamiento constante que ella y su familia le brindaron durante su proceso médico, lo que generó cercanía con sus seguidores.

¿Cómo fue el mensaje de despedida de Jessica Cediel a su padre, Alfonso Cediel?

Jessica Cediel se despidió de su padre, Alfonso Cediel, a través de una publicación en redes sociales en la que compartió un mensaje de reflexivo. Mediante el video, recopiló momentos que evidenciaban la relación cercana que mantenían, así como el acompañamiento que ella le brindó durante los años en los que enfrentó su enfermedad.

En varias ocasiones, Cediel destacó que su padre fue una figura clave en la construcción de su carácter, señalando que le enseñó a no tener miedo y a defender sus principios. También recordó la forma particular en la que él afrontaba las dificultades, haciendo énfasis en su sentido del humor.

La comunicadora cerró su despedida con una reflexión basada en su fe, afirmando que acepta la voluntad de Dios y que hizo todo lo que estuvo a su alcance para acompañar a su padre.