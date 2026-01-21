Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lesión de Richard Ríos alarma a la Selección Colombia

Richard Ríos salió en camilla del clásico ante el Porto tras una fuerte lesión en su brazo derecho, encendiendo alarmas en Colombia.

Sharik Guzmán
El nuevo equipo de Richard Ríos
Richard Ríos se va para Europa tras el Mundial de Clubes.

En medio de un clásico de alta tensión entre Benfica y Porto, Richard Ríos protagonizó una de las escenas más preocupantes del encuentro al tener que abandonar el terreno de juego en camilla tras una fuerte acción que comprometió seriamente su brazo derecho.

El partido continuó, pero la atención se trasladó rápidamente al estado de salud del colombiano, quien venía siendo uno de los hombres más regulares del Benfica y una pieza clave en el esquema de su selección.

¿Qué ocurrió con Richard Ríos en el clásico ante Porto?

Durante una disputa intensa por el balón, el volante sufrió una mala caída tras un choque que terminó comprometiendo su brazo derecho.

Aunque intentó reincorporarse, el dolor fue evidente y obligó a la entrada inmediata del cuerpo médico y tras una rápida evaluación en el campo, se tomó la decisión de retirarlo en camilla, una señal que pocas veces trae buenas noticias.

Las primeras impresiones no fueron alentadoras. Desde el banquillo se percibía preocupación, y el propio jugador, visiblemente afectado, apenas pudo ocultar la gravedad del momento.

¿Por qué las palabras de José Mourinho aumentaron la preocupación?

Al término del partido, el técnico del Benfica no intentó minimizar lo ocurrido. José Mourinho, siempre directo en sus declaraciones, fue claro al afirmar que se trata de una lesión de consideración.

Richard Ríos ya llegó a Portugal para jugar con Benfica
Richard Ríos sufrió una dura lesión y podría quedar fuera de la próxima fecha FIFA.

Además, hizo énfasis en el estilo de juego de Ríos, un futbolista intenso, comprometido y dispuesto a exigirse al máximo sin medir demasiado las consecuencias físicas.

Medios deportivos en Portugal comenzaron a hablar de la posibilidad de una intervención quirúrgica, escenario que automáticamente complicaría no solo su continuidad en el club durante las próximas semanas, sino también su presencia en compromisos internacionales.

¿Cómo afecta esta lesión a la Selección Colombia y al Mundial 2026?

En Colombia, la preocupación es creciente debido a que Ríos se ha convertido en un jugador fundamental para Néstor Lorenzo, su equilibrio en el mediocampo, despliegue físico y lectura táctica lo han consolidado como una de las fichas fijas del proceso rumbo al Mundial 2026.

Richard Ríos
Richard Ríos tuvo que abandonar el campo en camilla durante el clásico entre Benfica y Porto.

De confirmarse una cirugía, el volante quedaría descartado para la doble fecha FIFA de marzo, en la que la Selección Colombia tiene un exigente reto internacional.

Más delicado aún es el tiempo de recuperación: una ausencia prolongada podría afectar su ritmo competitivo justo en una etapa clave de la temporada y del proceso eliminatorio.

Mientras tanto, la incertidumbre se apodera del entorno del jugador y de millones de aficionados que hoy cruzan los dedos para que el diagnóstico final no comprometa uno de los momentos más importantes de su carrera.

