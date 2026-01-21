Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Dani Duke se lleva mal con Lina Tejeiro?, esto respondió la influenciadora

La influenciadora Dani Duke fue interrogada sobre supuesto pleito con Lina Tejeiro y aclaró dicha situación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
dani duke y lina tejeiro
Dani Duke aclaró tema con Lina Tejeiro/Canal RCN

La influenciadoraDani Dukedespejó una masiva inquietud de sus fanáticos en redes sociales sobre un supuesto pleito con la actriz Lina Tejeiro.

Artículos relacionados

¿Dani Duke no se lleva bien con Lina Tejeiro?

La creadora de contenido activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, en donde quiso realizar una dinámica sobre responder inquietudes aclarando si eran verdad, mentira o chisme.

dani duke habla de lina tejeiro

Una de sus seguidoras la interrogaron sobre una supuesta diferencia con la actriz Lina Tejeiro, a lo que ella destacó que no son allegadas, pero que no tiene nada en contra de la llanera.

"Falso de toda falsedad, ella me cae súper bien, he tenido la oportunidad de compartir con ella, no somos íntimas, somos conocidas, pero me llevo bien con ella, falso, eso es chisme", dijo.

Artículos relacionados

¿Lina Tejeiro ha reaccionado a las declaraciones de Dani Duke?

La actriz Lina Tejeiro no se ha pronunciado en sus redes sociales al respecto, pero miles de internautas detallaron su asombro al saber que existían rumores de que ellas dos no se llevaban.

dani duke aclara tema con lina tejeiro

Por ahora, Dani Duke sigue desmintiendo falsos rumores y respondiendo a sus fanáticos varias dudas sobre su vida personal y profesional.

Entre ella, su deseos de convertirse en mamá este año, señalando que dejará sus anhelos en manos de Dios.

Recordemos que, en repetidas ocasiones ha señalado lo mucho que quiere ser mamá, más ahora que varias de sus mejores amigas se han convertido en madres, entre ellas Luisa Fernanda W, Natalia Betancourt y La Segura.

Mientras tanto, Dani Duke sigue disfrutando de su relación con el influenciador La Liendra, quien retomó su contenido de documentales, revelando que está en proceso de creación del que será su próximo video, con el que espera seguir cautivando a todos sus admiradores.

Artículos relacionados

Por su parte, la actriz Lina Tejeiro se encuentra grabando un nuevo proyecto y apoyando al influenciador Nicolás Arrieta con su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde ha sorprendido a muchos con su particular personalidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Corrales derrite las redes al mostrar su pancita de embarazo en una foto que enterneció a todos Sara Corrales

Sara Corrales emociona al dejar ver su pancita de embarazo en plena rutina: “23 semanas”

La imagen de Sara Corrales mostrando su pancita de embarazo enterneció a sus seguidores.

La romántica foto de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes en Bangkok Caterin Escobar

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes sorprenden con romántica foto en Bangkok: “Seguimos celebrando”

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes compartieron una imagen desde Bangkok que avivó especulaciones por su mensaje.

Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers Adriana Arango

Adriana Arango se va en contra de Robinson Díaz y defiende a los influencers: “Hay talento”

Adriana Arango se va en contra de Robinson Díaz y defiende que en redes sociales también hay talento y arte.

Lo más superlike

Así reaccionó Sara Uribe a la nominación de Johanna Fadul en LA casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sara Uribe reacciona tras su nominación por Johanna Fadul en La casa de los famosos: “no me interesa”

Sara Uribe reacciona a su nominación por Johanna Fadul y asegura que no va a perder el tiempo.

Un actor mexicano se hace tendencia por hacer ejercicio a los 88 años. Viral

Famoso actor y galán de telenovelas sorprende con su apariencia a los 88 años

Carín León es diagnosticado con dengue Talento internacional

Carín León confirma delicado problema de salud y toma drástica decisión con su gira: esto se sabe

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo