¿Dani Duke se lleva mal con Lina Tejeiro?, esto respondió la influenciadora

La influenciadoraDani Dukedespejó una masiva inquietud de sus fanáticos en redes sociales sobre un supuesto pleito con la actriz Lina Tejeiro.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jessi Uribe rompe el silencio y advierte a quienes lo han responsabilizado de la muerte de Yeison Jiménez

¿Dani Duke no se lleva bien con Lina Tejeiro?

La creadora de contenido activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, en donde quiso realizar una dinámica sobre responder inquietudes aclarando si eran verdad, mentira o chisme.

Una de sus seguidoras la interrogaron sobre una supuesta diferencia con la actriz Lina Tejeiro, a lo que ella destacó que no son allegadas, pero que no tiene nada en contra de la llanera.

"Falso de toda falsedad, ella me cae súper bien, he tenido la oportunidad de compartir con ella, no somos íntimas, somos conocidas, pero me llevo bien con ella, falso, eso es chisme", dijo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Extraño suceso es captado por habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez

¿Lina Tejeiro ha reaccionado a las declaraciones de Dani Duke?

La actriz Lina Tejeiro no se ha pronunciado en sus redes sociales al respecto, pero miles de internautas detallaron su asombro al saber que existían rumores de que ellas dos no se llevaban.

Por ahora, Dani Duke sigue desmintiendo falsos rumores y respondiendo a sus fanáticos varias dudas sobre su vida personal y profesional.

Entre ella, su deseos de convertirse en mamá este año, señalando que dejará sus anhelos en manos de Dios.

Recordemos que, en repetidas ocasiones ha señalado lo mucho que quiere ser mamá, más ahora que varias de sus mejores amigas se han convertido en madres, entre ellas Luisa Fernanda W, Natalia Betancourt y La Segura.

Mientras tanto, Dani Duke sigue disfrutando de su relación con el influenciador La Liendra, quien retomó su contenido de documentales, revelando que está en proceso de creación del que será su próximo video, con el que espera seguir cautivando a todos sus admiradores.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Por su parte, la actriz Lina Tejeiro se encuentra grabando un nuevo proyecto y apoyando al influenciador Nicolás Arrieta con su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde ha sorprendido a muchos con su particular personalidad.