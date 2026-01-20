Luisa Cortina no se guarda nada y revela secretos sobre Mariana Zapata: “tan hipócrita”

Luisa Cortina no se guardó nada y dejó al descubierto lo que piensa de algunos participantes de La Casa de los Famosos Colombia 3. Tras su eliminación, la influenciadora sorprendió al confesar lo que realmente opina de Mariana Zapata.

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre Mariana Zapata luego de salir de La Casa de los Famosos Colombia?

Luisa, quien se convirtió en la primera eliminada de la tercera temporada del exitoso reality, en un curioso video habló sin filtros sobre varios de sus excompañeros, sus declaraciones sobre Mariana Zapata y Sara Uribe fueron las que más llamaron la atención.

Luisa Cortina rompe el silencio y cuenta por qué no tolera a Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

En el video, compartido a través de las redes sociales del Canal RCN, Luisa dejó al descubierto cómo fue su relación durante el corto tiempo que convivieron dentro de la casa y explicó la razón por la que decidió dejarla en placa antes de su salida.

“Ay, Marianita, tan hipócrita, mi niña”, expresó sin rodeos, dejando clara la razón de su nominación. Según Cortina, la eligió “por doble cara y por tibia”.

La influenciadora aseguró que, mientras Mariana le decía cosas bonitas como que la peinaba precioso o que siempre se maquillaba súper bien, en realidad tenía otra actitud a sus espaldas.

“Me imagino que mientras tanto estaba hablando basura de mí y le convenía pegarse al grupito de Sara, Manuela y Campanita”, afirmó.

Luisa fue contundente al señalar que para Mariana: “Fui como el comodín de ella, por eso no la tolero”.

¿Por qué Luisa Cortina compara a Mariana Zapata con Karina García?

En este mismo video, Luisa Cortina aseguró que Mariana Zapata estaría actuando de manera similar el juego como lo hizo Karina García dentro de La Casa de los Famosos Colombia.

No obstante, fue enfática en que, a diferencia de Karina, quien sí supo jugar, considera que Mariana no ha sido inteligente en el juego: “Cualquier cosa puede pasar”, concluyó.

Y sin dejar de lado a otros participantes, Luisa Cortina también aprovechó el espacio para referirse a Sara, a quien calificó como una jugadora estratégica dentro de la casa.

Según la exparticipante, Sara es manipuladora y sabe moverse dentro del juego y además de nuevo la califico como “morronga”.