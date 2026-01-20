Así reaccionó la hija de Manuela Gómez al verla en La Casa de los Famosos; el video conmovió a todos

En las redes sociales de la empresaria Manuela Gómez salió a la luz un emotivo video en el que se muestra la reacción de su pequeña hija al verla en La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Por qué Manuela Gómez rompió en llanto al hablar de su hija en La Casa de los Famosos Colombia?

La creadora de contenido y empresaria ha manifestado en varias ocasiones que uno de los aspectos más difíciles de su participación en el reality de convivencia ha sido la separación de su hija, quien tiene apenas un año y medio.

Durante esta tercera temporada del programa, Manuela se ha mostrado en los últimos días especialmente sensible por la ausencia de su hija.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan extraña psicofonía durante entrevista al productor de Yeison Jiménez

Aunque al entrar aseguró sentirse tranquila porque su hija quedó al cuidado de su papá y de los abuelos, recientemente la empresaria protagonizó un momento de profunda vulnerabilidad dentro de la casa.

En una escena que no pasó desapercibida, Manuela se quebró emocionalmente mientras estaba sentada en el baño y rompió en llanto al hablar de la ausencia de su pequeña.

La reacción de la hija de Manuela Gómez al verla en La Casa de los Famosos conmovió a todos. (Foto: Canal RCN)

Entre lágrimas, expresó su temor de que su hija pudiera olvidarla debido al tiempo que llevan separadas. En ese momento, Sara Uribe se acercó para consolarla y le recordó que la niña es muy pequeña: “Se olvide de mí”.

Sin embargo, Manuela respondió con la voz entrecortada que precisamente ese era su mayor miedo: que, al no verla, su hija pudiera olvidarse de ella.

Artículos relacionados La casa de los famosos Juanse Laverde rompe en llanto tras acusación de Beba: “Tengo derecho a amar a quien quiera”

¿Cuál fue la reacción de la hija de Manuela Gómez al verla en La Casa de los Famosos?

En un momento previo a la gala de La Casa de los Famosos Colombia, Manuela Gómez decidió hablarle directamente a la cámara para enviarle un mensaje a su hija. En el video, la participante la saludaba con cariño y le decía cuánto la amaba: “Acá está mamá”.

En las imágenes también se observa a la pequeña, en brazos de otra persona, mientras veía a Manuela en la pantalla del televisor.

La reacción de la hija de Manuela Gómez al verla en La Casa de los Famosos conmovió a todos. (Foto: Canal RCN)

La niña decía “mamá”, la saludaba con la mano e intentaba tocar la pantalla del TV, por supuesto un gesto que conmovió a muchos.

El video fue compartido en redes sociales con el mensaje: “Un final del video muy inesperado, aquí te esperamos, mamá”, lo que generó una ola de reacciones entre los internautas. Comentarios como “las que somos mamás entendemos perfecto”.