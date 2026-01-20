Beba le envío tajante indirecta a Luisa Cortina al decir que tiene una energía pesada: esto reveló

En las últimas semanas, varios internautas han dividido una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los acontecimientos presentados dentro de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, las celebridades que hacen parte del reality han utilizado todas sus estrategias a favor y en contra de unos, pues todos están en la búsqueda de asegurar su permanencia.

Con base en esto, Beba de la Cruz hizo una sorprendente confesión en las últimas horas acerca de las contundentes palabras que hizo Luisa Cortina al ser la reciente eliminada del programa tras la decisión que tomó el público.

¿Cuáles fueron las palabras que Luisa Cortina le dijo a Beba tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que la influenciadora Luisa Cortina, aunque duró solo una semana en la casa más famosa del país, se convirtió en una de las celebridades más polémicas tras varias diferencias con algunos de sus compañeros, en especial, por las palabras que le dijo a Mariana Zapata, Sara Uribe y Beba.

¿Qué le dijo Luisa Cortina a Beba tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así que, durante la visita de Luisa, aprovechó para decirle a Beba algunos de sus puntos a causa de algunas diferencias que se presentaron entre ellas, anunciándole lo siguiente:

“Beba cuidado, cuídate bien en quién confías porque, por buscar aprobación, te están traicionando. Sé muy inteligente”, añadió Luisa Cortina.

¿Qué mensaje le envió Beba a Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, ha demostrado durante estos días de convivencia en la casa más famosa del país que ha tenido ciertas diferencias con algunos de sus compañeros, en especial, con Luisa Cortina, exparticipante.

Esto dijo Beba sobre Luisa Cortina. | Foto: Canal RCN

En la mañana de este 20 de enero, Beba aprovechó la oportunidad para enviarle un tajante comentario a Luisa, diciéndole que le han enviado malas energías tras las recientes palabras que escuchó por parte de la exparticipante, mostrándole cómo tiene sus uñas a Mariana Zapata:

“Amiga, mira mis uñas. Gente, me da una vergüenza mostrarlas, pero, de verdad, qué horrible. Esto no es mi culpa, acabo de terminar de recoger maíz por dos horas, pero esto fue culpa de la señora Luisa que está afuera porque las energías se le pasan a uno en las uñas”, señaló Beba.

Ante esta situación, Mariana Zapata y Renzo Meneses le dieron todo su apoyo a Beba al ver que sus uñas no lucen como las suele tener en la cotidianidad, tras las indirectas que le compartió a Luis Cortina, con quien no se la llevó de buena manera.