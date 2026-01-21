Sigue la polémica que gira en torno a las declaraciones del actor Robinson Díaz sobre los influenciadores, y esta vez Adriana Arango también se pronunció sobre el tema, sorprendiendo con sus palabras.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jessi Uribe rompe el silencio y advierte a quienes lo han responsabilizado de la muerte de Yeison Jiménez

¿Qué dijo Adriana Arango tras la polémica con Robinson Díaz?

La actriz se refirió a la controversia y dejó claro que, aunque respeta la opinión de Robinson Díaz, no está del todo de acuerdo con sus afirmaciones, pues considera que en las redes sociales también hay talento y creatividad.

Además, en sus declaraciones señaló que el contenido digital puede considerarse una forma de arte, siempre y cuando se haga un uso consciente y con límites de tiempo: “También es una forma de expresión”, expresó.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Extraño suceso es captado por habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez

Como se conoce, Adriana Arango, productora y actriz, sigue siendo la esposa de Robinson Díaz. A lo largo de los años, su relación ha tenido varios altibajos, incluso por una infidelidad por parte del actor ocurrida hace tiempo; sin embargo, ambos han logrado mantener una relación cordial.

Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers. (Foto: Canal RCN)

Tras el episodio en el que estuvo involucrada la actriz Sara Corrales, la pareja decidió no vivir junta, aunque continúan casados y se apoyan mutuamente en lo personal y profesional.

¿Qué dijo Robinson Díaz que desató la polémica sobre los influenciadores?

Las palabras de Adriana sorprendieron a más de uno, especialmente porque Robinson Díaz, en una reciente entrevista, habló de manera crítica sobre el mundo de los influenciadores, lo que desató una fuerte polémica en redes sociales.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W genera revuelo al hablar de cerrar ciclos y deja dudas sobre Pipe Bueno: “Cambió”

En una reciente entrevista para un pódcast, Robinson Díaz afirmó que el país está “plagado de pendejos que quieren ser famosos”, al referirse a la exposición mediática sin formación.

El actor aseguró que el talento, la capacidad de transmitir emociones y de construir una obra no se obtienen “tuiteando” ni dependen del número de seguidores, sino de la preparación, la disciplina y la sensibilidad profesional.

Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers. (Foto: Canal RCN)

A raíz de estas declaraciones, varios creadores de contenido también se pronunciaron, entre ellos Yina Calderón y Luisa Fernanda W, quienes defendieron su trabajo y el impacto tienen las plataformas digitales.

Luisa Fernanda W, aseguró que, en todas las profesiones, incluida la actuación, existe gente con distintos niveles de capacidad.