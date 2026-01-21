Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Adriana Arango se va en contra de Robinson Díaz y defiende a los influencers: “Hay talento”

Adriana Arango se va en contra de Robinson Díaz y defiende que en redes sociales también hay talento y arte.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers
Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers. (Fotos: Canal RCN)

Sigue la polémica que gira en torno a las declaraciones del actor Robinson Díaz sobre los influenciadores, y esta vez Adriana Arango también se pronunció sobre el tema, sorprendiendo con sus palabras.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Adriana Arango tras la polémica con Robinson Díaz?

La actriz se refirió a la controversia y dejó claro que, aunque respeta la opinión de Robinson Díaz, no está del todo de acuerdo con sus afirmaciones, pues considera que en las redes sociales también hay talento y creatividad.

Además, en sus declaraciones señaló que el contenido digital puede considerarse una forma de arte, siempre y cuando se haga un uso consciente y con límites de tiempo: “También es una forma de expresión”, expresó.

Artículos relacionados

Como se conoce, Adriana Arango, productora y actriz, sigue siendo la esposa de Robinson Díaz. A lo largo de los años, su relación ha tenido varios altibajos, incluso por una infidelidad por parte del actor ocurrida hace tiempo; sin embargo, ambos han logrado mantener una relación cordial.

Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers
Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers. (Foto: Canal RCN)

Tras el episodio en el que estuvo involucrada la actriz Sara Corrales, la pareja decidió no vivir junta, aunque continúan casados y se apoyan mutuamente en lo personal y profesional.

¿Qué dijo Robinson Díaz que desató la polémica sobre los influenciadores?

Las palabras de Adriana sorprendieron a más de uno, especialmente porque Robinson Díaz, en una reciente entrevista, habló de manera crítica sobre el mundo de los influenciadores, lo que desató una fuerte polémica en redes sociales.

Artículos relacionados

En una reciente entrevista para un pódcast, Robinson Díaz afirmó que el país está “plagado de pendejos que quieren ser famosos”, al referirse a la exposición mediática sin formación.

El actor aseguró que el talento, la capacidad de transmitir emociones y de construir una obra no se obtienen “tuiteando” ni dependen del número de seguidores, sino de la preparación, la disciplina y la sensibilidad profesional.

Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers
Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers. (Foto: Canal RCN)

A raíz de estas declaraciones, varios creadores de contenido también se pronunciaron, entre ellos Yina Calderón y Luisa Fernanda W, quienes defendieron su trabajo y el impacto tienen las plataformas digitales.

Luisa Fernanda W, aseguró que, en todas las profesiones, incluida la actuación, existe gente con distintos niveles de capacidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El nuevo equipo de Richard Ríos Selección Colombia

Lesión de Richard Ríos alarma a la Selección Colombia

Richard Ríos salió en camilla del clásico ante el Porto tras una fuerte lesión en su brazo derecho, encendiendo alarmas en Colombia.

Luisa Fernanda W preocupa a sus seguidores con frase sobre cambios Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W genera revuelo al hablar de cerrar ciclos y deja dudas sobre Pipe Bueno: “Cambió”

Un mensaje de Luisa Fernanda W sobre cambios y cerrar ciclos desató especulaciones sobre su relación con Pipe Bueno.

Paola Jara mostró tierna foto de su hija Emilia. Paola Jara

Paola Jara dejó ver detalles del aspecto de su hija Emilia con tierna foto en redes

Paola Jara compartió una tierna fotografía de su hija Emilia mientras dormía junto a Jessi Uribe.

Lo más superlike

Un actor mexicano se hace tendencia por hacer ejercicio a los 88 años. Viral

Famoso actor y galán de telenovelas sorprende con su apariencia a los 88 años

El actor mexicano, que supo brillar en distintas producciones, se volvió viral por su estado físico.

Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia

Carín León es diagnosticado con dengue Talento internacional

Carín León confirma delicado problema de salud y toma drástica decisión con su gira: esto se sabe

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo