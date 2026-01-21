Luisa Fernanda W respondió qué opina de que Pipe Bueno tome tanto; sus palabras sorprendieron

La influenciadora Luisa Fernanda W aclaró una curiosa inquietud de sus fanáticos en redes sociales sobre su relación con el cantante Pipe Bueno.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jessi Uribe rompe el silencio y advierte a quienes lo han responsabilizado de la muerte de Yeison Jiménez

¿Qué opina Luisa Fernanda W sobre que Pipe Bueno tome tanto?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí le preguntaron sobre qué piensa de que el artista tome tanto, a lo que ella aclaró que considera que es un tema muy personal en el que ella no se involucra.

"Para mí el lic*r es algo terrible cuando no se sabe manejar. Yo la verdad no lucho con eso porque quien debe hacerlo es él", dijo.

Señaló que, apartando al artista, ella no permite que el licor maneje su vida, aclarando que cuando ve que eso está generando estragos en su alrededor simplemente se aleja porque le gusta cuidar su energía, pues sabe lo dañino que puede ser.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Extraño suceso es captado por habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez

¿Por qué Luisa Fernanda W no acompaña tanto a Pipe Bueno en sus shows?

La creadora de contenido aclaró que siente que estar tanto en esos ambientes la alejan de su propósito.

"Amo que le vaya súper bien y que cada día tenga más y más presentaciones, pero a veces, ojo, no siempre, esos ambientes no son los que quiero para mí, aunque ese sea el trabajo de mi pareja", agregó.

Tras su revelación, logró miles de comentarios donde varios seguidores se mostraron de acuerdo con ella, mientras que otros no dudaron en seguirla cuestionando al respecto.



Asimismo, la paisa aclaró que ha estado 100% acompañando a Pipe Bueno en este momento que ha sido tan difícil para él tras la pérdida de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente en una avioneta.

Indicó que, no tiene la necesidad de estar mostrando su apoyo para que le crean o se enteren de su apoyo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Por ahora, Luisa Fernanda W sigue despejando algunas dudas de sus seguidores en redes sociales y entreteniéndolos con su diverso contenido sobre tips de belleza, moda, estilo de vida y más.