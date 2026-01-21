Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes sorprenden con romántica foto en Bangkok: “Seguimos celebrando”

La actriz Caterin Escobar y el exjugador de fútbol, Mario Alberto Yepes sorprendieron a sus seguidores tras compartir una romántica fotografía en medio de su viaje.

¿Cuál fue la romántica foto de Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar?

Recientemente, la pareja compartió que se encontraba de viaje por Bangkok, la capital de Tailandia, destino desde el cual han mostrado varios momentos a través de sus redes sociales.

Sin embargo, una fotografía publicada por Mario Alberto Yepes fue la que más llamó la atención de los internautas.

En la imagen se ve al exfutbolista abrazado junto a Caterin Escobar; ella luce un traje en tonos blanco y mientras él completamente de negro, al fondo se aprecia un gran cuerpo de agua, lo que le dio un aire aún más romántico a la fotografía.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes reaparecen más enamorados que nunca. (Foto: Canal RCN)

No obstante, lo que más despertó reacciones fue el mensaje con el que Mario Alberto Yepes acompañó la imagen: “Seguimos celebrando”, escribió el exjugador lo que generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

¿Qué están celebrando Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar en Bangkok?

La fotografía fue compartida rápidamente por la actriz en sus propias redes sociales, aunque ninguno de los dos reveló más detalles del viaje ni del motivo de la celebración.

Desde que comenzó su relación, han optado por mantener un perfil reservado frente a su vida sentimental.

Cabe recordar que la cercanía entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes se evidenció durante su participación en la más reciente temporada de MasterChef Celebrity Colombia, donde compartieron varios momentos que no pasaron desapercibidos para los televidentes.

Pese a los rumores, la pareja no se pronunció oficialmente sobre su noviazgo sino hasta tiempo después, cuando revelaron una imagen de los dos sin revelar detalles

Luego Caterin acompañó a Yepes en un partido de despedida que se realizó en Cali en el mes de diciembre de 2025, evento en el que ella estuvo muy cerca de él.

Ahora, vuelven a sorprender a sus seguidores, pues ya que no suelen compartir muchas fotografías juntos, y esta imagen en particular causó revuelo entre quienes siguen de cerca su historia tras las palabras del exfutbolista.