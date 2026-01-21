Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Jaramillo cuestiona a Yuli Ruiz luego de señalarla como “víbora” en La casa de los famosos

La convivencia puso a prueba a Sofía Jaramillo y Yuli Ruiz tras un cruce directo durante la dinámica de etiquetas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sofía Jaramillo protagoniza tenso cruce con Yuli Ruiz durante dinámica en La Casa de los Famosos
Sofía Jaramillo y Yuli Ruiz discuten en dinámica de etiquetas en La Casa de los Famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Los ánimos en La casa de los famosos Colombia siguen subiendo de nivel y, en una reciente dinámica, Sofía Jaramillo y Yuli Ruiz protagonizaron un tenso momento que no pasó desapercibido entre sus compañeros y los televidentes.

¿Qué le dijo Sofía Jaramillo a Yuli Ruiz que desató la tensión?

Durante la conocida dinámica de etiquetas, en la que los participantes deben escoger una palabra para describir a uno de sus compañeros, Sofía Jaramillo fue directa y le asignó a Yuli Ruiz la etiqueta de “víbora”.

Al momento de explicarse, Sofía aclaró que no considera a Yuli una mala persona; sin embargo, aseguró que ha sentido algo extraño en su comportamiento. “Aunque no lo considero, sí he sentido algo raro”, expresó frente a todos.

En medio de su intervención, Sofía también se refirió a que, según ella, Yuli se ha dirigido a ella utilizando el calificativo de “morronga”, algo que, aseguró, no entendía ni encontraba justificado. Por esta razón, le pidió que explicara el motivo de ese comentario.

Sofía Jaramillo protagoniza tenso cruce con Yuli Ruiz durante dinámica en La Casa de los Famosos
Sofía Jaramillo y Yuli Ruiz discuten en dinámica de etiquetas en La Casa de los Famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

“Yo quisiera que me argumentaras”, dijo Sofía, solicitando que Yuli explicara frente a todos sus compañeros por qué tenía esa percepción sobre ella.

¿Cuál fue la reacción de Yuli Ruiz tras el señalamiento de Sofía Jaramillo?

Ante lo dicho, Yuli Ruiz respondió que ese era un tema que prefería hablar directamente con Sofía. No obstante, aclaró que ya había mencionado esa percepción en un anterior brunch de nominados.

Según explicó Yuli, esa idea surgió porque, en una conversación previa, Sofía le habría comentado que afuera la llamaban de esa manera. Sin embargo, Yuli aseguró que ella misma le respondió que no se consideraba así.

“Yo dije que me parecía una niña tierna, calmada y tranquila; puede que sea así o puede que se esté mostrando como no es, y puede que sea una persona morronga”, expresó Yuli.

Sofía Jaramillo protagoniza tenso cruce con Yuli Ruiz durante dinámica en La Casa de los Famosos
Sofía Jaramillo y Yuli Ruiz discuten en dinámica de etiquetas en La Casa de los Famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Ante esto, Sofía le refutó que debía existir un argumento claro para hacer ese tipo de afirmaciones.

Yuli respondió nuevamente que ese era precisamente su argumento, señalando que no la conocía lo suficiente, ya que apenas llevaban una semana conviviendo dentro de la casa.

