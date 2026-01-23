Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Cristiano Ronaldo volvió a ser tendencia, pero esta vez no por sus goles o récords en el fútbol, sino, por un hecho insólito que indigna a sus seguidores y los hinchas portugueses.

Video de hombre prendiendo estatua de Cristiano Ronaldo

En redes sociales y en el mundo del fútbol hay indignación con un hombre que intentó vandalizar la estatua del futbolista ubicada en los alrededores del Museo CR7, uno de los puntos turísticos más visitados de Madeira, ciudad natal de Cristiano.

En el video que se ha hecho viral se observa a un hombre intentando prender fuego a la estatua del astro portugués, mientras lanza polémicas frases que generaran inquietud en internet.

Al parecer, el ataque fue neutralizado antes de que la obra sufriera daños mayores, pero el pirómano se voló en su momento de las autoridades locales.

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo. (AFP: FRANCK FIFE y AFP: PATRICIA DE MELO MOREIRA)

¿Capturaron al hombre que intentó quemar estatua de Cristiano Ronaldo?

El autor del hecho fue identificado como zaino.tcc.filipe, quien fue detenido por la Policía de Seguridad Pública de Portugal y posteriormente trasladado a un centro psiquiátrico para su evaluación.

En sus redes sociales, el hombre se describe como “un ser humano, artista de freestyle y local”, aunque hasta ahora no se han entregado mayores detalles sobre la razón por la que intentó quemar la estatua del jugador, sus publicaciones generan inquietud.

“Esta es la advertencia final de Dios”.

Precisamente, una de las frases que más llama la atención de este hombre es que hacía alusión a Dios mientras quemaba la figura de Cristiano Ronaldo.

¿Cómo reaccionó Cristiano Ronaldo al atentado a su estatua en Portugal?

Este acto de vandalismo ocurrió mientras Cristiano Ronaldo se encuentra en Arabia Saudita, cumpliendo compromisos con su club Al-Nassr.

Hasta el momento, ni el jugador ni personas de su entorno cercano se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, sin embargo, se sabe que se ha reforzado la seguridad del museo del jugador en su tierra natal.

Por otra parte, este episodio de vandalismo recordó el ataque que sufrió una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata, Argentina, meses atrás, la cual sí sufrió varias afectaciones en su diseño.