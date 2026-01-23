Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri reapareció en redes y sorprendió con importante anuncio sobre su vida

Andrea Valdiri reapareció en redes sociales tras varias semanas de ausencia y anunció cambios importantes en su vida y carrera.

Andrea Valdiri reapareció en redes con anuncio
Andrea Valdiri rompió el silencio tras semanas de silencio. (Foto Canal RCN)

La barranquillera Andrea Valdiri goza de gran popularidad en redes sociales y por eso, su inactividad y silencio tenía preocupados a sus seguidores, ausencia que se terminó este 23 de enero cuando volvió a pronunciarse.

¿Por qué Andrea Valdiri se había ausentado de sus redes sociales?

Luego de no publicar contenido desde Fin de Año, Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores con varios anuncios clave sobre su vida y carrera.

A través de un video publicado en sus historias, Andrea Valdiri explicó las razones de su regreso. La creadora de contenido aseguró que enero es un mes clave para ella, ya que lo utiliza para organizar su vida y planear lo que viene, especialmente ahora que asumió el rol de mánager de sus hijas.

Enero es un mes súper importante porque en este mes me organizo, no puedo improvisar, vienen cosas grandes para mi vida, y más ahora que soy mánager de mis hijas.

La creadora de contenido anunció que a partir de ahora será la mánager de sus hijas, una decisión que, según dijo, marca un antes y un después en sus prioridades, dejando claro que los cambios que se avecinan están pensados a largo plazo.

Andrea Valdiri mostró el lujoso regalo de Navidad que recibió su hija Adhara
Andrea Valdiri reapareció en sus redes e hizo anuncio. (Foto: Canal RCN)

¿Qué cambios y anuncios hizo Andrea Valdiri para el 2026?

Andrea Valdiri en sus historias también aseguró que aunque lleva más de 15 años creando contenido, esta vez fue diferente porque no sabía cómo volver tras varias semanas de ausencia.

Machi, estoy súper feliz porque volví, tengo 15 años en esta vaina y dije cómo vuelvo.

Sin embargo, dejó claro que tenía un proyecto grande, del cual todavía no podía revelar detalles, pero aseguró que sorprenderá a su comunidad.

Me estoy dando duro porque ustedes saben que mi contenido es exigente, entonces vienen muchas cosas súper lindas. Ya me hacía falta prender cámara.

Andrea reveló que está trabajando en contenidos para diferentes plataformas como YouTube y Kick en donde mostrará otras facetas de su vida. Además, reveló que descubrió un nuevo gusto por un deporte y que incluso ya está grabando contenido para su canal de YouTube.

He desbloqueado un nuevo gusto por un deporte. Hasta estoy grabando para YouTube.

Fiel a su personalidad, la influenciadora aprovechó para lanzar una que otra pulla, aunque no mencionó nombres, aseguró que había alguien aprovechándose de su ausencia en redes: "Ya le estaba dando ventaja a otros para que hicieran su boroló".

 

