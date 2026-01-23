Aida Victoria enternece con su hijo y desata comentarios por su gran parecido: “es idéntico a ella”

Aida Victoria Merlano sorprendió al compartir un tierno momento junto a su pequeño Emiliano, pero volvió a generar reacciones entre sus seguidores por el gran parecido con su bebé.

Fiel a su estilo, la creadora de contenido compartió un momento, como suele hacerlo en sus redes sociales tras convertirse en madre.

¿Qué mostró Aida Victoria Merlano junto a su hijo Emiliano?

Aida Victoria ha estado en el centro de la conversación desde que se convirtió en madre, pues desde el nacimiento de Emiliano, en julio pasado, el bebé se ha llevado toda la atención en cada una de las publicaciones de la barranquillera.

Aunque la influencer se sumó inicialmente a los famosos que prefieren no mostrar el rostro de sus hijos, decidió hacerlo cuando Emiliano cumplió tres meses, a través de una emotiva imagen que enterneció a sus seguidores.

Desde entonces, los comentarios no han parado, especialmente aquellos que debaten a quién se parece más el bebé.

Aida Victoria Merlano muestra a Emiliano más grande y sus seguidores reaccionan por el parecido. (Foto: Canal RCN)

¿A quién se parece Emiliano, el hijo de Aida Victoria Merlano ahora que está más grande?

En esta ocasión, Aida compartió un video en el que se le ve en un espacio rodeado de juguetes, mientras Emiliano se balancea en un caballo de madera entre risas.

La creadora de contenido interactúa con él, haciéndole gestos con un juguete y diciéndole en tono cariñoso: “¿Tu mamá está loca?”. La publicación la acompañó con la frase: “Siempre soñé con ser mamá”.

Más allá del tierno momento, los seguidores reaccionaron con cientos de comentarios. Algunos se identificaron con sus palabras: “Está parejita nos tiene cada día más enamorados” o “'Mi mamá está loca por hacerme feliz siempre'”.

Mientras otros aseguraron que ahora que está más grande, Emiliano se parece cada vez más a Aida Victoria: “Digan lo que digan el bebé es idéntico a la madre” o “Es igual a ella”.

Lo cierto es que, en varias ocasiones, la barranquillera ha revelado que está muy enfocada en su rol de madre, algo que ha dejado ver en distintas publicaciones, donde siempre se le observa compartiendo momentos especiales con su pequeño bebé.