Jenny López mostró a sus seguidores su vestido de novia para su boda con Jhonny Rivera

La cantante Jenny López ha emocionado a sus seguidores, al enseñarles que ya tiene en sus manos el vestido de novia que usará en su boda con el cantante Jhonny Rivera.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

¿Cómo es el vestido de novia que usará Jenny López en su boda con Jhonny Rivera?

La prometida del artista de música popular, Jenny López sorprendió a su millón de seguidores en Instagram al mostrar detalles del vestido de novia que lucirá el próximo domingo 22 de febrero.

Jhonny Rivera y Jenny López se casarán este domingo 22 de febrero. (Foto: Canal RCN)

Aunque, por motivos religiosos y creencias tradicionales, decidió no enseñarlo por completo, sí dejó ver que ya lo recibió. Esto despertó aún más curiosidad entre sus seguidores, quienes comenzaron a investigar los diseños de la compañía encargada para imaginar cómo podría ser el suyo.

En la imagen que compartió la joven de 22 años, se le ve sujetando su vestido oculto bajo una bolsa de protección, mientras posa sonriente y agradece a la empresa por ser parte de este proceso.

Artículos relacionados La casa de los famosos Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Col 3: ¿qué invitación recibió del jefe?

¿Dónde será la boda de Jhonny Rivera y Jenny López y quiénes asistirán?

La pareja ha revelado que su boda se celebrará en el corregimiento de Arabia, en Risaralda, y que será una ceremonia íntima, reservada únicamente para familiares y personas cercanas.

Según han contado en distintas entrevistas, eligieron este lugar porque tiene un significado muy especial para el intérprete de 'Siga Bebiendo', convirtiéndolo en el escenario ideal para dar este importante paso en su relación.

La decisión sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes imaginaban un evento más multitudinario, con invitados del mundo del espectáculo y la música.

Jhonny Rivera y Jenny López se casarán en Arabia, Risaralda y su boda será sencilla. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Fredy Guarín Así fue la celebración de los 15 años de la hija de Fredy Guarín y Andreina Fiallo

¿Dónde llevarán a cabo su luna de miel Jhonny Rivera y Jenny López?

De acuerdo a lo relatado por Jhonny Rivera y Jenny López a varios medios, iniciarán su luna de miel en las paradisíacas playas de las Maldivas, un destino famoso por sus aguas cristalinas y paisajes de ensueño. Allí planean disfrutar de unos días de descanso y romanticismo tras su boda.

Después continuarán su viaje en Kenia, donde, además de visitar Nairobi, vivirán la experiencia de un safari, en donde esperan consolidar su amor con la naturaleza.