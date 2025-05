Una de las noticias del mundo de la farándula colombiana que es tendencia es la pedida de matrimonio del cantante Jhonny Rivera a su novia y colega Jenny López.

En pleno show desde el Movistar Arena de Bogotá, el querido intérprete de música popular le pidió a su joven novia ir al altar y recibió un sí como respuesta.

A partir de ello, en las plataformas comenzaron esparcirse videos de la pedida de mano y más, sin dejar a un lado que el cantante le lleva una buena cantidad de años a su colega.

Pues bien, pasados los días desde que sucedió el romántico momento, el artista popular compartió el paso a paso que siguió para pedirle a Jenny López que fuese su esposa.

Según Jhonny, el plan inicial para pedir la mano de su novia era en París, puntualmente en la Torre Eiffel, pero por temas de salud lo postergó.

Como los planes en la ciudad europea se truncaron, el querido artista pereirano expresó que, sin esperar, se dio la oportunidad del Movistar Arena. Cuando Jhonny tuvo el sold out, su entonces novia le regaló unos girasoles y desde ese momento se le ocurrió la idea de pedirle la mano a Jenny en el imponente escenario de la capital.

"No le había dicho a nadie, me lo estaba guardando para mí. Solamente le dije a mi sobrino y a mi hermana... Sería un escenario maravilloso, el mejor escenario; no puede haber otro mejor escenario que este, es mi celebración, mis 20 años, sold out, o sea, este es el sitio", reveló.