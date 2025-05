En La casa de los famosos Colombia no basta con tener alianzas sólidas ni amistades forjadas en el encierro. Altafulla lo demostró al tomar una decisión que dejó a todos boquiabiertos: no usó la salvación para proteger a Karina, quien ha estado en la cuerda floja más veces que nadie. Lejos de arrepentirse, el cantante dejó claro que su estrategia está en marcha.

¿Por qué Altafulla no salvó a Karina en La casa de los famosos Colombia?

En una conversación intensa con Emiro, Melissa y la propia Karina, Altafulla explicó los motivos detrás de su jugada. Según el, guardar la salvación para la siguiente semana le da mayor ventaja. “Karina lleva nueve placas”, dijo, reconociendo el desgaste que eso implica.

Aun así, prefirió arriesgarse con la esperanza de que supere otra nominación más y puedan usar esa herramienta cuando más lo necesiten.

¿Altafulla subestimó el riesgo de perder a Karina?

La conversación dejó ver las dudas que flotan en el aire. Emiro fue el primero en advertirle “eso no es seguro”, recordándole que concursantes con fuerte apoyo también han salido. Aunque Melissa también expresó su preocupación, Altafulla se mostró confiado: “Karina no se va”. Pero la tensión creció cuando admitió que, si la jugada no sale como espera, podría ser el mismo quien salga expulsado. “El riesgo más grande es que me vaya yo”, confesó.

¿Karina tiene miedo de abandonar La casa de los famosos Colombia?

La figura de Karina se ha vuelto clave. Siempre en la mira, siempre salvada, su permanencia empieza a generar fricciones. Melissa reveló que incluso intentó convencer a Emiro para que la salvara, pero fue en vano.

Karina, por su parte, dejó ver su cansancio con un comentario cargado de ironía: “Soy el plaquita loca de aquí”. Más allá del drama, lo cierto es que Karina ya no pasa desapercibida, y su constante exposición en las galas podría jugarle a favor o en contra.

¿Qué impacto tendrá esta decisión en el grupo?

La atmósfera dentro de la casa cambió. Altafulla dejó entrever que los lazos emocionales ya no son lo principal y que la competencia está entrando en una nueva etapa.

“Queremos que se vaya la mayor cantidad de gente posible rápido”, dijo Melissa, evidenciando que ahora los movimientos son más fríos, más calculados. La estrategia se ha impuesto al corazón, y los espectadores serán quienes juzguen si esta jugada le funcionará a Altafulla o lo dejará fuera del juego.

Con el número de participantes reduciéndose semana a semana, cada salvación, o falta de ella, puede alterar el rumbo del programa.