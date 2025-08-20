El estado de salud del Rey Carlos III genera nuevas dudas tras reciente aparición: ¿qué se sabe?

En los últimos días, el nombre del Rey Carlos III de Reino Unido se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su actual estado de salud. Es clave recordar que fue diagnosticado con cáncer durante febrero del 2024, según lo informó el Palacio de Buckingham.

Además, el jefe de Estado se ausentó durante un periodo de tiempo de sus compromisos públicos durante su tratamiento el año pasado. Sin embargo, se han compartido varios rumores acerca del estado de salud del rey a raíz de su reciente aparición pública.

¿Por qué preocupa la salud del Rey Carlos III? Esto es lo que se ha visto

Es clave mencionar que, por el momento, no se ha compartido ningún comunicado oficial de prensa por parte del Palacio de Buckingham acerca del estado de salud del rey Carlos III, quien ha demostrado su compromiso a pesar de sus complicaciones de salud.

¿Cuál es el estado de salud del Rey Carlos III? | Foto AFP: Roni Bintang

Por su parte, el jefe de Estado fue recientemente fotografiado con un bastón por parte de un medio de comunicación internacional, donde se evidencia que ha estado atravesando algunas dificultades para caminar. Sin embargo, ha demostrado su disposición frente a sus actividades públicas.

Con base en esta información que se ha conocido acerca del estado de salud del rey Carlos III, muchos de sus seguidores han resaltado la gran admiración que le tienen, pues ha demostrado que, a pesar de presentar complicaciones, no ha dejado de lado sus funciones.

Esta fue la reciente actividad pública que tuvo el Rey Carlos III

Recientemente, se evidenció a través de la cuenta oficial de Instagram de la familia real, en la que cuentan con más de 13 millones de seguidores, la visita del rey Carlos III al castillo de Balmoral, donde fue recibido por la guardia del lugar. En la descripción de la publicación añadieron las siguientes palabras:

“El Rey ha llegado al Castillo de Balmoral, donde fue recibido por una Guardia de Honor en poder de la Compañía Balaklava, 5.º Batallón, Regimiento Real de Escocia. Su Majestad conoció a la mascota del regimiento: un pony Shetland llamado Cabo Cruachan IV. La llegada del rey continúa la larga tradición de los monarcas pasando sus veranos en Balmoral, que comenzó con la reina Victoria y el príncipe Alberto a mediados de 1800”, expresó el comunicado de la familia real.

A pesar de los rumores que se han compartido por parte de varios medios internacionales, se evidencia que el rey Carlos III realizó un importante acto de presencia al asistir al castillo de Balmoral, donde compartió un emotivo momento con todos los asistentes.