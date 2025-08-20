Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estas son las causas de la muerte del actor de ‘Lilo & Stitch’ David H.K. Bell

Las autoridades de Hawái confirmaron las causas del fallecimiento del actor David H.K. Bell, recordado por ‘Lilo & Stitch’.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lilo & Stitch.
Se revela la causa de la muerte del actor David H.K. Bell. | Fotos: Freepik

En los últimos meses, el mundo de la industria cinematográfica ha estado de luto tras el fallecimiento del actor hawaiano David H.K. Bell, quien hizo parte de una de las películas más vistas durante el año, la cual es: Lilo & Stitch.

Además, el nombre del actor ha sido tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al compartirse las causas de su fallecimiento reveladas el pasado 19 de agosto.

¿Cuándo falleció el talentoso actor David H.K. Bell?

Recordemos que la noticia de la muerte del actor se confirmó a través de las redes sociales de su hermana, Jalene Kanani Bell, quien compartió la noticia públicamente, expresando las siguientes palabras:

“Con gran pesar les comparto que mi dulce, generoso, talentoso, divertido, brillante y guapo hermanito, David H.K. Bell, pasará el día de hoy en compañía de nuestro Padre Celestial”, detalló Jalene en sus redes sociales.

Desde luego, esta noticia generó de inmediato un profundo vacío por parte de los allegados de David H.K. Bell y también por parte de sus seguidores, quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional como actor y al ser parte del elenco de Lilo & Stitch.

¿Cuáles fueron las causas de la muerte del actor de Lilo & Stitch?

Es clave mencionar que desde que se confirmó la noticia de la muerte del actor, se desconocían las causas, pero el pasado 19 de agosto las autoridades de Hawái compartieron un comunicado oficial donde se emitió el informe de la autopsia.

Lilo & Stitch.
Falleció actor de Lilo & Stitch y se conoce la causa. | Foto: Freepik

En el informe se compartieron cuatro diagnósticos patológicos, los cuales fueron: cardiopatía, insuficiencia respiratoria, enfermedad aterosclerótica y obesidad mórbida. Según el informe compartido por las autoridades de Hawái, se confirmó que el actor atravesó por un complicado momento a nivel de salud.

¿Qué legado dejó David H.K. Bell en el cine?

David H.K. Bell logró posicionarse como uno de los actores que hicieron parte de la recordada película Lilo & Stitch, la cual marcó a toda una generación y se convirtió en una de las producciones más representativas de Disney.

Vela blanca
Falleció actor de Lilo & Stitch y se conoce la causa. | Foto: Freepik

Sin duda, muchos de los seguidores de la película han recordado con cariño a David tras su fallecimiento, resaltando su participación durante la película y dejando un importante legado en la industria cinematográfica.

