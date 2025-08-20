Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate respondió a quienes la tildan de "limosnera"

La influenciadora Melissa Gate reaccionó tras críticas por pedir regalos a sus seguidores.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Melissa Gate sobre ser limosnera
Melissa Gate responde a críticas sobre sus lives/Canal RCN

La influenciadora Melissa Gate respondió a quienes la tildan de "limosnera" por pedir dinero a sus fanáticos en redes sociales.

¿Por qué tildan a Melissa Gate de limosnera?

La creadora de contenido suele hacer transmisiones en vivo en una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores y donde suele compartir tiempo con ellos y entretenerlos.

Melissa Gate reacciona a críticas por pedir regalos

Mientras habla con ellos, estos pueden enviarles regalos que se traducen en ella en dinero, los cuales ella pidió a sus admiradores luego de pedirles que no le volvieran a hablar regalos físicos tras haber encontrado un gps en uno de ellos.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate tras ser tildada de "limosnera"?

La influenciadora reaccionó en vivo luego de que le recalcaran lo mucho que pide regalos a sus seguidores, a lo que ella señaló que prefiere ser eso que "envidiosa".

Melissa Gate dedicó mensaje a sus detractores

"Sí mira mis limosnas, ya quisieras tú ser de la clase y el nivel de esta limosnera. Yo podré ser limosnera, pero tú eres envidiosa y eso es peor. Tú acabada, destruida, desgraciada, no ganas ni un solo centavo por los comentarios que dices y yo acá pidiendo limosna", expresó.

Además, cuestionó que no entiende por qué sufren tanto porque a ella sus fieles admiradores le envíen regalos si eso no les afecta en nada y por qué están pendiente de ella si no les cae bien.

"¿Por qué te duele tanto mi éxito y que la gente me ame, me aclamen? en vez de estar con los payasos que te gusta seguir, ¿qué haces aquí en mi live?", agregó.

Por ahora, la influenciadora sigue disfrutando del cariño que le dan miles de sus fanáticos y entreteniéndolos con su particular personalidad.

Recientemente, acaparó varias miradas en redes sociales luego de su viaje a San Andrés junto a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia: Emiro Navarro, la Toxi Costeña, Norma Nivia y Mateo Varela.

Además, se ha filtrado que podría presentar un reality de competencia con el deportista Marlon Solórzano, quien se ha mostrado muy feliz en su nueva relación con Yana Karpova.

