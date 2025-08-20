Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exnovio de Laura G vuelve a arremeter contra ella y hace sorprendente revelación

El exnovio de la modelo Laura G volvió a hablar de ella e hizo polémicas declaraciones.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Exnovio de Laura González
Exnovio de Laura González se va contra la modelo/Canal RCN

Juan Martín Moreno, exnovio de la modelo Laura G, volvió a arremeter en contra de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Juan Martín sobre Laura G?

El hombre realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y confesó que la modelo seguiría haciendo cosas en su contra luego de la polémica que protagonizaron, por lo que, decidió contar más detalles sobre su relación.

Exnovio de Laura G contra ella

Según contó, la influenciadora le habría cobrado por dormir con él una millonaria suma, pero después de dicho encuentro se habría enamorado de ella y esta le habría prometido que cambiaría.

¿Qué confesión hizo Juan Martín sobre Laura G?

El hombre dio a conocer la supuesta cantidad de dinero que le cobró ella la primera vez que estuvieron juntos.

Exnovio de Laura G hace polémica confesión

"40 millones de pesos, eso fue lo que costó. Después ella me dijo que iba a cambiar, que eso lo hacía por necesidad porque estaba manteniendo a su familia", señaló.

Además, expresó que debido a la cantidad de mensajes que ha recibido de los internautas que le exigen las pruebas, él las mostrará todas muy pronto, asegurando que si ella no quiere terminar las cosas de buena manera, él le seguirá el juego y revelará todo lo que tiene guardado sobre ella.

"Todo lo voy a mostrar. Ella quiere por las malas, le voy a tirar por las malas y todavía me queda otra cartita muy buena. Laura tú no sabes con quién te has metido hij***", agregó.

Además, volvió a relucir el nombre de la influenciadora Karina García, detallando que Laura G tiene una "obsesión" con ella, pues supuestamente habría planeado secuestr*rla.

Por ahora, Laura González no se ha pronunciado sobre el tema y sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales ofreciendo tips de belleza y revelando que en los próximos días podrán conocer algunos de los proyectos en los que ha estado trabajando.

Tras las polémicas declaraciones, los internautas reaccionaron, donde muchos señalaron que están a la expectativa de las pruebas que va a revelar, mientras otros le pidieron que superara el tema.

