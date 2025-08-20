Yina Calderón rompe el silencio sobre la polémica de Juan Martín Moreno y Laura G: ¿qué dijo?

Yina Calderón se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más famosas del país por sus polémicos comentarios y por ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Recientemente, Yina Calderón se pronunció sobre la polémica que generó Juan Martín Moreno, tras su sorprendente confesión sobre cuánto le cobró Laura G, su expareja, la primera vez que estuvieron juntos.

¿Qué dijo Juan Martín Moreno sobre Laura G?

Desde luego, varios internautas han compartido una ola de comentarios a través de las redes sociales tras las recientes declaraciones que hizo el exnovio de Laura G, quien aseguró que le cobró una cantidad de dinero la primera vez que estuvieron juntos, expresando las siguientes palabras:

Polémica de Laura G y su expareja. | Foto: Canal RCN

“40 millones de pesos, eso fue lo que costó. Después ella me dijo que iba a cambiar, que eso lo hacía por necesidad porque estaba manteniendo a su familia", detalló Juan Martín Moreno.

Con base en estas palabras, Juan Martín Moreno reveló el precio que, según él, cobró Laura G la primera vez que estuvieron juntos. También resaltó que tiene todas las evidencias para demostrar públicamente que está en lo “correcto”.

Yina reaccionó a la polémica entre Juan Martín Moreno y Laura G

Sin duda, esta polémica no pasó por alto para Yina Calderón, quien recientemente se pronunció al respecto mediante un video en vivo en la plataforma digital Kick, donde expresó las siguientes palabras:

“Yo les digo una cosa, ¿por qué las mujeres no se compran las cosas por sí mismas? Además, creo que Laura aprovechó la oportunidad, pero el hombre va a pensar que ella se aprovechó. Yo quiero mucho a Laura y no creo que ella estuviera en esas”, añadió Yina Calderón.

Esta polémica ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, y muchos internautas le preguntaron a Yina qué pensaba del tema, ya que ha expresado sentir un especial cariño por Laura G.

Yina Calderón reacciona a poémica de Laura G y su exnovio. | Foto: Canal RCN

¿Por qué Yina Calderón recordó el comentario de Laura G hacia Karina?

Luego de que Yina compartió su opinión frente a la polémica entre Laura G y Juan Martín Moreno, recordó algunas de las diferencias que Laura G tuvo con Karina durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, tras algunas anécdotas que vivieron en el pasado, y expresó lo siguiente: