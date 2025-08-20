Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Yina Calderón al ver que trasladaron a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor

"Va a quedar libre": Yina Calderón se mostró emocionada con la noticia de la salida de Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón reaccionó a la salida de Epa Colombia de la cárcel
Yina Calderón habló del traslado de cárcel de Epa Colombia. (Fotos Canal RCN)

En la jornada del 20 de agosto se confirmó que la influenciadora Daneidy Barrera Rojas había sido trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía por petición de su familia y defensa.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al traslado de cárcel de Epa Colombia?

Yina Calderón es una de las mejores amigas de la influenciadora Epa Colombia y por ende tras hacerse oficial su traslado del centro penitenciario no dudó en reaccionar en sus redes sociales.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró feliz por la noticia de la salida de su amiga Daneidy Barrera de la cárcel El Buen Pastor tras más de seis meses allí.

Yina Calderón aseguró que sentía que esto era un gran avance en el caso de su amiga y que sentía que en este centro de carabineros iba a estar mejor.

No sé por qué siento que el caso se está moviendo, yo siento que ella va a estar mejor allá.

Además, Yina confesó que sentía que tras este giro en el caso de su amiga pronto la iba a tener afuera para ponerse al día en su amistad.

Dios tiene el poder y yo siento que Epa Colombia dentro de poco va a quedar libre, algo me lo dice a mí.

Epa Colombia fue trasladada de cárcel
Epa Colombia ya no está en la cárcel El Buen Pastor. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón aseguró que pronto saldrá Epa Colombia de la cárcel?

Yina Calderón en sus historias les pidió a sus seguidores que la ayudaran con oraciones y con menciones en redes pidiendo la liberta de Epa Colombia para generar presión y así le dieran salida lo más pronto.

Ayúdenme con una cadena de oración, donde ustedes vean cosas de Epa etiqueten #libertadparaEpa, que nos volvamos fastidiosos hasta que la saquen de la cárcel.

Yina Calderón aseguró que se sentía con grandes expectativas con el caso de su amiga, pero que estaba tranquila con el nuevo sitio en el que estará.

Allá va a estar mejor, eso quiere decir que prontamente vamos a tener a Epa afuera.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón no se ha visto con Epa Colombia tras La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón se enteró de la situación legal de Epa Colombia tras estar por más de cuatro meses en La casa de los famosos Colombia.

Una noticia que la dejó en shock y la entristeció por su cercanía y amistad con ella, sin embargo, algo que ha sorprendido a los internautas es que hasta el momento Yina y Epa no se han reencontrado.

Al parecer, según contó Yina semanas atrás, hizo todo el proceso para poder visitar a Epa Colombia en el centro penitenciario El Buen Pastor, pero al parecer cuando tenía todo listo se llevó la sorpresa que su permiso había sido rechazado por Daneidy.

Yina aseguró que su amiga había dejado claro que solo quería ver a su pareja, hija y mamá por el momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así se ve Epa Colombia tras ser trasladada de El Buen Pastor Epa Colombia

Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

En una foto quedó en evidencia el estado físico y nuevo look de Epa Colombia tras salir de la cárcel El Buen Pastor.

“La vacunan a ella, pero nos duele a los dos”: la frase con la que Sebastián Villalobos conmovió a sus seguidores. Sebastián Villalobos

Sebastián Villalobos conmovió al llorar junto a su hija en un tierno video

El creador de contenido Sebastián Villalobos mostró su lado más sensible al llorar mientras su hija recibía una de sus primeras vacunas.

Greeicy Rendón Greeicy

Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, conquistó las redes con un tierno video

Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, conquistó las redes al aparecer en un video donde alimenta a gallinas y las llama sus amigas.

Lo más superlike

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas Mascotas

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas: así funciona

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas, así funciona y ayuda a reunir a familias con sus animales.

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025

Vicente Fernández Jr. nuevamente se convierte en padre a los 62 años Viral

Vicente Fernández Jr. se prepara para ser padre nuevamente junto a Mariana González a sus 62 años

Creatina Salud y Belleza

Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio

David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?