Así reaccionó Yina Calderón al ver que trasladaron a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor

En la jornada del 20 de agosto se confirmó que la influenciadora Daneidy Barrera Rojas había sido trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía por petición de su familia y defensa.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al traslado de cárcel de Epa Colombia?

Yina Calderón es una de las mejores amigas de la influenciadora Epa Colombia y por ende tras hacerse oficial su traslado del centro penitenciario no dudó en reaccionar en sus redes sociales.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró feliz por la noticia de la salida de su amiga Daneidy Barrera de la cárcel El Buen Pastor tras más de seis meses allí.

Yina Calderón aseguró que sentía que esto era un gran avance en el caso de su amiga y que sentía que en este centro de carabineros iba a estar mejor.

No sé por qué siento que el caso se está moviendo, yo siento que ella va a estar mejor allá.

Además, Yina confesó que sentía que tras este giro en el caso de su amiga pronto la iba a tener afuera para ponerse al día en su amistad.

Dios tiene el poder y yo siento que Epa Colombia dentro de poco va a quedar libre, algo me lo dice a mí.

Epa Colombia ya no está en la cárcel El Buen Pastor. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón aseguró que pronto saldrá Epa Colombia de la cárcel?

Yina Calderón en sus historias les pidió a sus seguidores que la ayudaran con oraciones y con menciones en redes pidiendo la liberta de Epa Colombia para generar presión y así le dieran salida lo más pronto.

Ayúdenme con una cadena de oración, donde ustedes vean cosas de Epa etiqueten #libertadparaEpa, que nos volvamos fastidiosos hasta que la saquen de la cárcel.

Yina Calderón aseguró que se sentía con grandes expectativas con el caso de su amiga, pero que estaba tranquila con el nuevo sitio en el que estará.

Allá va a estar mejor, eso quiere decir que prontamente vamos a tener a Epa afuera.

¿Por qué Yina Calderón no se ha visto con Epa Colombia tras La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón se enteró de la situación legal de Epa Colombia tras estar por más de cuatro meses en La casa de los famosos Colombia.

Una noticia que la dejó en shock y la entristeció por su cercanía y amistad con ella, sin embargo, algo que ha sorprendido a los internautas es que hasta el momento Yina y Epa no se han reencontrado.

Al parecer, según contó Yina semanas atrás, hizo todo el proceso para poder visitar a Epa Colombia en el centro penitenciario El Buen Pastor, pero al parecer cuando tenía todo listo se llevó la sorpresa que su permiso había sido rechazado por Daneidy.

Yina aseguró que su amiga había dejado claro que solo quería ver a su pareja, hija y mamá por el momento.