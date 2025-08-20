Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que tuvo que ser operado: esto se sabe

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió una fotografía y mensaje previo a ingresar al quirófano.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juan David Zapata de La casa de los famosos tuvo que ser operado
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró previo a ser operado. (Foto Canal RCN)

En la jornada del 20 de agosto un recordado exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia reveló a sus seguidores que ingresó a un procedimiento médico.

¿Cuál participante de La casa de los famosos Colombia tuvo que ser operado?

Juan David Zapata, recordado por su paso por La casa de los famosos Colombia, generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que tuvo que ser sometido a una cirugía.

El exparticipante no reveló mayores detalles sobre el procedimiento al que fue ingresado, pero sí publicó una instantánea en la que se le ve en bata de hospital, lo que de inmediato despertó inquietud en redes sociales.

Aunque no aclaró el motivo de la intervención, Zapata se mostró tranquilo en la fotografía y también dejó un mensaje junto a la imagen que tiene a sus seguidores con intriga.

Nuevo look de Juan David Zapata
Juan David Zapata reveló que tuvo que someterse a cirugía. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje que colocó Juan David Zapata previo a entrar a sala de cirugía?

El creador de contenido antioqueño junto a su fotografía con la prenda médica dejó un mensaje en el que anunciaba que iba a ser ingresado a sala de cirugía.

Se llegó la hora de la operación.

Juan David Zapata no reveló más detalles y desde esta última historia en sus redes sociales no se ha pronunciado al respecto para avisarles a sus seguidores cómo le fue en el procedimiento médico.

Ante esto, muchos de sus seguidores se han empezado a preocupar al no saber si fue una cirugía por algún tema médico o si por el contrario fue un tema estético.

¿Qué procedimiento físicos tiene Juan David Zapata, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Juan David Zapata ha empezado a ser tendencia en redes sociales tras la publicación de esta fotografía, la cual se ha viralizado en diferentes páginas de entretenimiento.

Asimismo, muchos internautas ante la duda de si se hizo o no un procedimiento estético, se han preguntado que otros retoques físicos tiene el también modelo.

Durante su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Juan David Zapata contó que hasta el momento no se había hecho ninguna operación para modificar su físico.

Eso sí reveló que cuando adolescente era demasiado delgado y por eso se metió al gimnasio para ganar masa muscular y marcar su cuerpo, además, que dejó crecer su cabello para tener un estilo moderno y arriesgado.

