Nampa Básico causó revuelo en redes con un mensaje dedicado a su pareja

El rapero Nampa Básico sorprendió con un homenaje a su pareja Valentina Janna, destacando su amor, complicidad y apoyo mutuo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Amor en pareja
Los cambios en pareja pueden producir disgustos | Foto Freepik.

El rapero colombiano Nampa Básico, reconocido por su estilo único y sus letras cargadas de poesía, volvió a demostrar que su sensibilidad no se limita a la música.

¿Qué compartió Nampa Básico en sus redes sociales?

En sus redes sociales compartió una publicación que rápidamente conmomvió a sus seguidores, una fotografía junto a su pareja, Valentina Janna Felizola, acompañada de un mensaje lleno de ternura y gratitud por la mujer que lo acompaña en cada etapa de su vida.

El artista confesó lo afortunado que se siente de tener a su lado a alguien que le brinda paz y apoyo incondicional, y en el texto resaltó lo especial que ha sido encontrar una relación donde el ego y el orgullo no tienen protagonismo, y donde la imperfección se convierte en la chispa que hace mágica la convivencia.

“Hoy puedo decir con certeza que tengo a la mejor compañera del mundo”, expresó Nampa, asegurando que este homenaje público era solo una pequeña muestra del amor que diariamente le declara en privado.

 

¿Cuáles fueron las reacciones tras la publicación de Nampa Básico en su Instagram?

La publicación no tardó en recibir reacciones, entre ellas, la más significativa fue la respuesta de Valentina, quien comentó de forma igual de romántica.

“Mi amor, eres un regalo del cielo. Me siento afortunada de tenerte en mi vida. Gracias por ser tan maravilloso conmigo, por hacerme sentir amada y valorada cada día”

Dejando claro que la admiración y el cariño son mutuos, pues en sus palabras también agradeció al universo por haber cruzado sus caminos y destacó que considera a Nampa como un hombre único y especial.

Nampa Básico junto a Valentina Janna, su pareja y compañera de vida.
Nampa Básico sorprendió a sus seguidores al dedicarle unas palabras llenas de amor y gratitud a su pareja. | Foto Freepik.

La relación entre ambos ha estado marcada por la complicidad y el respeto, algo que sus seguidores notan cada vez que comparten momentos familiares en redes sociales.

¿Cómo se reconoce la pareja actualmente ante los medios y el público en redes sociales?

Actualmente, la pareja disfruta de su etapa como padres, experiencia que los ha unido aún más y que ha fortalecido su vínculo, por su parte, Valentina Janna Felizola no es ajena al mundo del reconocimiento público.

Fue coronada como Reina del Carnaval de Valledupar en 2020, título que la catapultó como figura destacada en su región, con el paso del tiempo ha construido su propio espacio en redes sociales, donde muestra su vida como madre, emprendedora y creadora de contenido.

Aunque no suele estar constantemente en el ojo mediático, ha logrado conectar con una comunidad que la sigue, la admira y celebra la forma en que acompaña el proceso artístico y personal de su pareja.

Nampa Básico y Valentina Janna muestran que el respeto y la complicidad son la base de su historia de amor.
Nampa y Valentina disfrutan de su faceta como padres y de una relación basada en complicidad y respeto. Foto Freepik

Este gesto de Nampa Básico no solo confirma que vive una etapa plena y feliz en lo personal, sino que además refleja la importancia de valorar y reconocer públicamente a quienes caminan al lado en las buenas y en las malas.

Para sus seguidores, esta historia de amor es un ejemplo de complicidad, respeto y admiración mutua que trasciende las redes.

