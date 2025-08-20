Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, conquistó las redes con un tierno video

Una vez más, Kai, el hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía, conquistó a los seguidores de sus padres en redes sociales.

¿Cuál fue el video que conquistó a los seguidores de Greeicy Rendón y Mike Bahía?

En esta ocasión, el pequeño fue protagonista de un tierno video en el que aparece alimentando a un par de gallinas con la mayor naturalidad, como si fueran parte de su grupo de amigos.

La escena causó numerosas reacciones entre los usuarios que no dejaron de comentar la dulzura del momento y la manera en que el niño demuestra su conexión con la naturaleza.

La naturaleza y la inocencia de Kai derritieron a los seguidores de Greeicy y Mike con un video viral. /AFP: Noam Galai

Lejos de ser solo un juego, la acción refleja el entorno en el que Kai está creciendo, en el que tanto Greeicy como Mike han demostrado en múltiples oportunidades que sienten un profundo respeto por los animales y el medio ambiente.

Esa cercanía con lo natural parece estar dejando huella en su pequeño, que con apenas dos años muestra gestos de ternura y empatía hacia los seres vivos que lo rodean.

¿Qué es lo que hacía Kai, el hijo de Greeicy en su historia de Instagram?

En el video, que rápidamente se viralizó, se puede ver a Kai sosteniendo alimento y compartiéndolo con las gallinas, mientras las observa con una mezcla de curiosidad y alegría. Lo que más llamó la atención fue que, con la inocencia característica de su edad, el niño aseguró que eran sus amigas.

La pareja, que desde hace años se ha consolidado como una de las más sólidas y queridas de la música latina, disfruta de mostrar fragmentos de su vida en familia, aunque han sido enfáticos en mantener la privacidad de su hijo, especialmente evitando mostrar su rostro.

Sin embargo, no han dudado en compartir experiencias y momentos significativos que dejan ver la alegría de la paternidad y la maternidad.

¿Cómo ha sido la maternidad y paternidad de Greeicy y Mike Bahía en redes sociales?

Desde el anuncio del embarazo en diciembre de 2021, sus fanáticos se emocionaron al conocer que Greeicy se convertiría en madre por primera vez, y fue el 21 de abril de 2022 cuando el pequeño Kai llegó al mundo para darle aún más color y significado a la vida de la pareja.

Desde entonces, cada aparición del niño en redes se convierte en noticia y logra conquistar a miles de internautas, la historia de las gallinas compartida en Instagram no solo fue motivo de ternura, también abrió un espacio de conversación entre los seguidores sobre la importancia de que los niños crezcan cerca de la naturaleza.

Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, demostró su ternura al alimentar a unas gallinas y llamarlas sus amigas. | Foto: Ivan Apfel | Getty Images via AFP

Muchos destacaron el ejemplo que están dando Greeicy y Mike al permitir que su hijo explore, conozca y respete a los animales desde temprana edad, pues está claro que Kai no necesita aparecer en un escenario ni tener micrófonos alrededor para conquistar al público.

Sus gestos sencillos, como dar de comer a unas gallinitas y llamarlas amigas, bastan para que los fans lo consideren una estrella en potencia, heredero no solo del talento de sus padres, sino también de su sensibilidad por la vida.