Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, conquistó las redes con un tierno video

Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, conquistó las redes al aparecer en un video donde alimenta a gallinas y las llama sus amigas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Greeicy Rendón
Greeicy Rendón sigue recolectando recuerdos con su hijo Kai | Foto: Giorgio Viera / AFP.

Una vez más, Kai, el hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía, conquistó a los seguidores de sus padres en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que conquistó a los seguidores de Greeicy Rendón y Mike Bahía?

En esta ocasión, el pequeño fue protagonista de un tierno video en el que aparece alimentando a un par de gallinas con la mayor naturalidad, como si fueran parte de su grupo de amigos.

La escena causó numerosas reacciones entre los usuarios que no dejaron de comentar la dulzura del momento y la manera en que el niño demuestra su conexión con la naturaleza.

Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, demostró su ternura al alimentar a unas gallinas y llamarlas sus amigas.
La naturaleza y la inocencia de Kai derritieron a los seguidores de Greeicy y Mike con un video viral. /AFP: Noam Galai

Lejos de ser solo un juego, la acción refleja el entorno en el que Kai está creciendo, en el que tanto Greeicy como Mike han demostrado en múltiples oportunidades que sienten un profundo respeto por los animales y el medio ambiente.

Esa cercanía con lo natural parece estar dejando huella en su pequeño, que con apenas dos años muestra gestos de ternura y empatía hacia los seres vivos que lo rodean.

Artículos relacionados

¿Qué es lo que hacía Kai, el hijo de Greeicy en su historia de Instagram?

En el video, que rápidamente se viralizó, se puede ver a Kai sosteniendo alimento y compartiéndolo con las gallinas, mientras las observa con una mezcla de curiosidad y alegría. Lo que más llamó la atención fue que, con la inocencia característica de su edad, el niño aseguró que eran sus amigas.

La pareja, que desde hace años se ha consolidado como una de las más sólidas y queridas de la música latina, disfruta de mostrar fragmentos de su vida en familia, aunque han sido enfáticos en mantener la privacidad de su hijo, especialmente evitando mostrar su rostro.

Sin embargo, no han dudado en compartir experiencias y momentos significativos que dejan ver la alegría de la paternidad y la maternidad.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido la maternidad y paternidad de Greeicy y Mike Bahía en redes sociales?

Desde el anuncio del embarazo en diciembre de 2021, sus fanáticos se emocionaron al conocer que Greeicy se convertiría en madre por primera vez, y fue el 21 de abril de 2022 cuando el pequeño Kai llegó al mundo para darle aún más color y significado a la vida de la pareja.

Desde entonces, cada aparición del niño en redes se convierte en noticia y logra conquistar a miles de internautas, la historia de las gallinas compartida en Instagram no solo fue motivo de ternura, también abrió un espacio de conversación entre los seguidores sobre la importancia de que los niños crezcan cerca de la naturaleza.

El hijo de Greeicy y Mike llamó “amigas” a las gallinas que cuidaba.
Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, demostró su ternura al alimentar a unas gallinas y llamarlas sus amigas. | Foto: Ivan Apfel | Getty Images via AFP

Muchos destacaron el ejemplo que están dando Greeicy y Mike al permitir que su hijo explore, conozca y respete a los animales desde temprana edad, pues está claro que Kai no necesita aparecer en un escenario ni tener micrófonos alrededor para conquistar al público.

Sus gestos sencillos, como dar de comer a unas gallinitas y llamarlas amigas, bastan para que los fans lo consideren una estrella en potencia, heredero no solo del talento de sus padres, sino también de su sensibilidad por la vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así se ve Epa Colombia tras ser trasladada de El Buen Pastor Epa Colombia

Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

En una foto quedó en evidencia el estado físico y nuevo look de Epa Colombia tras salir de la cárcel El Buen Pastor.

Yina Calderón reaccionó a la salida de Epa Colombia de la cárcel Epa Colombia

Así reaccionó Yina Calderón al ver que trasladaron a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor

"Va a quedar libre": Yina Calderón se mostró emocionada con la noticia de la salida de Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor.

“La vacunan a ella, pero nos duele a los dos”: la frase con la que Sebastián Villalobos conmovió a sus seguidores. Sebastián Villalobos

Sebastián Villalobos conmovió al llorar junto a su hija en un tierno video

El creador de contenido Sebastián Villalobos mostró su lado más sensible al llorar mientras su hija recibía una de sus primeras vacunas.

Lo más superlike

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas Mascotas

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas: así funciona

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas, así funciona y ayuda a reunir a familias con sus animales.

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025

Vicente Fernández Jr. nuevamente se convierte en padre a los 62 años Viral

Vicente Fernández Jr. se prepara para ser padre nuevamente junto a Mariana González a sus 62 años

Creatina Salud y Belleza

Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio

David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?