Camilo y Evaluna revelan la curiosa regla de Índigo para decir groserías

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner sorprendieron a sus seguidores con una confesión inesperada sobre su hija Índigo.

¿Cuál fue el detalle que llamó la atención entre los seguidores de Camilo y Evaluna en su canal de Youtube?

En uno de los episodios de su canal de YouTube Lunes de Camilo y Evaluna, la pareja reveló que permiten que su pequeña diga groserías, aunque bajo una regla muy clara, solo puede hacerlo en casa y dentro del círculo familiar.

El tema salió a la conversación de manera espontánea, cuando Camilo, entre risas, comentó que a él no le molesta escuchar a su hija decir palabras subidas de tono.

“Mi hija es súper grosera, pero me da igual. Índigo es así”, aseguró.

Provocando carcajadas en Evaluna, quien confirmó que la niña tiene esa costumbre y que no representa un problema para ellos.

Lo curioso es que, según contaron, la niña ya ha encontrado sus propias formas de expresarse. Camilo dio un ejemplo divertido que pasa muy a menudo en sus giras y presentaciones.

¿Cuáles son los límites que Camilo y Evaluna tienen sobre la crianza de sus hijas?

Evaluna intervino para aclarar que, aunque parecen permisivos, le han enseñado a la pequeña a diferenciar los espacios en los que se pueden usar esas palabras y en cuáles no.

De hecho, los artistas aseguran que Índigo entiende perfectamente la condición, Evaluna explicó que, cuando están en la calle o en un evento, la niña no repite esas expresiones.

Camilo y Evaluna contaron la tierna regla con la que su hija Índigo puede decir groserías. Foto: Giorgio Viera | AFP

En su lugar, cuando siente la necesidad de decir una palabrota, lo resuelve con ternura diciendo “Yo no lo puedo decir”, tapándose la boca con sus manitos, una reacción que, según sus padres, derrite de risa a todos los que están cerca.

¿Cómo perciben las personas alrededor sus reglas sobre el vocabulario que manejan con sus hijas?

Además, Camilo comentó que su hija no solo es consciente de lo que dice ella, sino también de lo que dicen los demás y cuando escucha a alguien externo utilizar malas palabras en público, Índigo los corrige con inocencia diciéndoles que ese tipo de expresiones solo están permitidos en casa.

Para la pareja, esto demuestra que, aunque permiten cierta libertad en la crianza, también están formando a su hija con valores de respeto hacia los demás.

Con ternura y valores, Camilo y Evaluna mostraron cómo crían a Índigo con libertad y respeto./AFP: Ivan Apfel

La confesión rápidamente generó conversación entre los fanáticos de la familia, pues a pesar de que sus padres han sido muy reservados con mostrar su rostro, se ha convertido en una de las niñas más queridas de las redes sociales.

Su voz, sus comentarios espontáneos y algunos momentos que comparten sus papás la han convertido en protagonista de clips que se viralizan con facilidad.

Aunque algunos seguidores piden verla en pantalla junto a Camilo y Evaluna, los artistas han dejado claro que esperarán a que su hija tenga la edad suficiente para decidir si quiere o no ser parte de la vida pública.