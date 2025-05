En La casa de los famosos Colombia, los ánimos volvieron a calentarse. Esta vez fue Melissa quien no se guardó nada y decidió enfrentar de forma directa al actor Fernando Solórzano, más conocido como el ‘Flaco’ Solórzano, luego de enterarse de los comentarios que este hizo durante el brunch.

¿Por qué Melissa llamó “hipócrita” al Flaco Solórzano?

Todo comenzó cuando Melissa se enteró de que el ‘Flaco’ había mencionado su nombre durante una conversación donde debatían quién era la persona más hipócrita de la casa. Aunque Fernando Solórzano intentó justificar que su comentario había sido “en tono sarcástico”, para Melissa esto fue una traición. “Yo a ese señor ni lo trato”, dijo tajante, visiblemente molesta por lo que interpretó como una falta de respeto.

¿Por qué el Flaco Solórzano llamó “hipócrita” a Melissa Gate?

Algunos habitantes de la casa trataron de mediar, asegurando que el actor no lo había dicho con malicia, sino simplemente como parte de una charla. Pero Melissa no lo vio así. Para ella, el hecho de mencionar su nombre en ese contexto ya era una ofensa. “Yo no lo diría ni de manera sarcástica”, afirmó, dejando claro que no está dispuesta a tolerar ese tipo de comentarios, vengan en el tono que vengan.

¿Quién está utilizando a quién en La casa de los famosos Colombia?

Otro de los puntos que desató la furia de Melissa fue la insinuación de que ella estaría utilizando al ‘Flaco’ para ganar popularidad y apoyo del público.

“Usas su nombre y su imagen para llamar fama”, se escuchó decir dentro de la casa, en una clara acusación sobre las supuestas intenciones de Melissa de llegar a la final colgándose de la visibilidad del actor. Sin embargo, ella respondió de forma irónica: “Que le vaya bien. Ojalá lo reciban en su casa”.

¿El conflicto tendrá consecuencias?

La tensión en la casa sigue subiendo, y los bandos comienzan a definirse con más fuerza. Melissa dejó claro que no permitirá que la usen como comodín ni que se le falte al respeto. “Yo considero que soy una persona muy respetuosa para que me respeten, por favor”, afirmó con firmeza. El futuro del ‘Flaco’ dentro del reality está ahora en juego, y su relación con Melissa parece rota definitivamente.

La polémica está servida en La casa de los famosos Colombia, donde las máscaras empiezan a caerse y las verdades salen a la luz, no te pierdas el episodio del reality. Disfruta el 24/7 por Canal RCN o en su app oficial.