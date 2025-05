En La casa de los famosos Colombia, los enfrentamientos no son lo único que da de qué hablar. En esta ocasión, el protagonismo se lo llevan Yina Calderón y Melissa Gate, dos figuras que han sido catalogadas como ‘enemigas’ dentro del reality, pero que ahora protagonizan una inesperada conexión… capilar.

Artículos relacionados La casa de los famosos Altafulla revela por qué no salvó a Karina en La casa de los famosos: “Es el plan perfecto”

¿Yina Calderón se inspiró en Melissa Gate para cambiar de look?

Todo comenzó cuando Melissa Gate, en un arranque que aún no está claro decidió cortarle el cabello a Yina Calderón. El resultado no tardó en viralizarse. Los comentarios en redes fueron tan intensos como variados: algunos aplaudieron el atrevimiento, otros cuestionaron el resultado.

Yina, por su parte, decidió llevar el cambio más allá y se aventuró a decolorarse el cabello por su cuenta. El experimento no salió como esperaba. “Fracasé en mi pintada de cabello”, confesó frente a las cámaras, mostrándose con sinceridad. Y no paró ahí: “Eso pasa por tirarme la estilista, cuando no soy estilista. No se vayan a burlar ni a hacer los memes, ¿no?”.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Qué tipo de jugador serías en La casa de los famosos? Descúbrelo con este test de IA

¿Qué dijo Yina sobre su fallido cambio de look?

Fiel a su estilo sin filtros, la influencer habló con sus seguidores con el humor y la honestidad que la caracterizan: “La expectativa era que quedara blanco, miren la realidad”, dijo al mostrar el contraste entre su intención y el resultado. Incluso aseguró que Melissa ya le advirtió que no volvería a intervenir en su cabello y que, probablemente, lo mejor era teñirlo de negro de nuevo.

¿Yina trata de parecerse a Melissa Gate, de La casa de los famosos?

La conversación no se detuvo en los fallos de estilismo. En redes sociales comenzó a circular la teoría de que Yina estaría intentando parecerse a su supuesta rival. Aunque no hay pruebas claras, los usuarios han notado un parecido creciente entre ambas y no han dudado en especular sobre una posible admiración oculta.

¿Qué más pasará en La casa de los famosos Colombia?

Mientras tanto, el reality sigue su curso, cada vez más cargado de drama, giros inesperados y momentos que encienden las redes sociales. Yina y Melissa se roban el foco, ya sea por sus diferencias, por sus cambios de imagen o por esa tensión permanente que hace imposible mirar hacia otro lado.

No te pierdas la próxima gala de eliminación este domingo. La casa está que arde. Disponible 24/7 por Canal RCN o en su app oficial.