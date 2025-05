Lo que comenzó como un rumor en redes sociales, terminó siendo confirmado por la propia Marcela Reyes, quien en entrevista con Buen día, Colombia, del Canal RCN, confirmó que se enteró de lo que sería una infidelidad por parte de Karina García con su exesposo, el cantante B-King.

Antes de visitar La casa de los famosos Colombia 2025, Marcela Reyes se enteró de la situación en la que los protagonistas son Karina García y B-King.

"Muchos días antes, la verdad tuve una conversación en la que me contaron cosas, que me hablaron con demasiada seguridad, con mi expareja y con mi amiga (Karina García). Que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas , literal me hablaron de situaciones muy fuertes", confesó Marcela Reyes.

Según Marcela Reyes, se encuentra confundida con el tema, puesto que, de inmediato, la afectó. Tras conocer la información, recalcó que eran más personas las que le sustentaban lo mismo sobre Karina García y su exesposo.

"Me dio un poco duro, obviamente, me llegaban mensajes y empezó a crecer esa bolita de nieve", añadió Reyes.

Marcela Reyes visitó hace poco La casa de los famosos Colombia 2025 y detalló que entró muy confundida. Pese a las restricciones, señaló que trató de ser lo más profesional posible, así que no se pudo comunicar muy bien y le dio mucho sentimiento.

"Quise soltar como el tema y he estado como mucho más enfocada en mis cosas, en trabajar y no pensar tanto... No era un novio, era mi esposo, no sé ni qué quiero, ni qué hacer... No sé si vaya a tener o si ya la quiera tener (a Karina García), me quedó con el aprendizaje y con lo vivido", concluyó Marcela Reyes.