Norma Nivia salió de La casa de los famosos Colombia 2025. La reconocida actriz no alcanzó a ser parte del top 10 del reality del Canal RCN.

Como pasa con los exparticipantes del formato de convivencia, Norma estuvo en el matutino de Buen día, Colombia, donde le mostraron varias escenas en las que no trató de la mejor forma a Mateo Varela 'Peluche', con quien tuvo un romance.

Una de las escenas más controversiales fue cuando Norma manifestó que Mateo se veía "enfermo" luego de que se quitó el cabello en La casa de los famosos. Inclusive, se atrevió a mencionar el tema del cáncer y eso revolucionó las redes sociales debido a que la mamá de Peluche, en su momento, tuvo dicha afectación de salud.

En pleno programa en vivo, la actriz comprendió la actitud de la hermana de Mateo en su contra cuando lo visitó, así que le pidió disculpas. Asimismo, mencionó a la mamá del hombre con el que empezó un vínculo sentimental en el reality.

"De lo que comenté en la sala que (Mateo) se veía enfermo, la verdad ni me acuerdo. Ofrezco una disculpa a Lucero, la mamá de Mateo, y a Melissa, la hermana de Mateo , porque obviamente nada de que ver ese comentario, no entiendo por qué lo hice... La rabia de ese día me hizo despacharme", confesó Norma Nivia.

Norma Nivia reiteró que a Mateo le pidió perdón y él aceptó sus palabras, pero es importante la familia del deportista. Por lo tanto, comunicó que ella quiere de la mejor forma a Peluche y lo animaba en el reality de convivencia.

"No me gustó para nada esa Norma, entiendo que a la gente no le hubiese gustado... Cambié radicalmente después de eso... Desafortunadamente, me tocó aprender delante de todo un país... Espero que Melissa y Lucero me den una oportunidad", agregó Norma Nivia.